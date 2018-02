Pugna por el matrimonio gay

lunes 5 de febrero de 2018 - 12:13 a.m.

Ricardo Beteta y Lina Vargas

¿Por qué altas figuras del Gobierno se pronuncian a favor del matrimonio del mismo sexo, e incluso, han presionado a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para que sea una realidad?

Desde 2014, Panamá asistió a su examen periódico universal en Ginebra, Suiza, para hablar sobre su historial en Derechos Humanos. Panamá fue duramente cuestionado por no permitirle a las poblaciones LGBT algún tipo de derecho. Más aún, cuando se le consultó al país el porqué de esto, ellos dijeron que no podían emitir una opinión por no haber precedentes. Nosotros como diversidad sexual no existimos para el Estado panameño. Han sido restricciones, prohibiciones que coartan nuestros derechos como ciudadanos ante la Ley que expresa que no habrán fueron y privilegios. Un ejemplo que citamos es el reglamento interno de la Policía Nacional, que expresa como causal de destitución si eres homosexual. Estamos hablando de una institución del Estado en donde existe la discriminación institucionalizada. Hasta 1 980, en la reformulación de la Constitución, ser homosexual en Panamá era un delito. Hasta el 2008, bajo la Administración de Martín Torrijos, se eliminó el decreto 149 porque persistía que la práctica de la homosexualidad era una falta ad ministrativa con cárcel y multa.

Independientemente de las respuestas que Panamá tenga ante las Naciones Unidas, ¿son un motivo para cambiar nuestra legislación como país soberano?

Ricardo Beteta (RB). Es que Panamá se comprometió ante las Naciones Unidas en crear políticas públicas para mejorar la calidad de vida de la población, y en el próximo examen debe rendir un informe sobre los avances en ese tema.

Lo que muchos afirman es que el derecho soberano se debe imponer ante cualquier presión del extranjero...

RB. Me alegra que haga ese planteamiento porque esas iniciativas han nacido del país. Nosotros tenemos diez años con esa iniciativa que ha recibido varios números de anteproyecto de Ley, pero no se ha logrado ni un primer debate. Por lo tanto, decir que es una imposición del extranjero no es correcto, nosotros hemos estado impulsando este proyecto.

También hay que considerar que son una minoría, ¿por qué el ordenamiento jurídico debe adaptarse a este grupo de la población?

RB. La Constitución es clara. Todos los panameños somos igual es ante la Ley y no queremos seguir siendo ciudadanos de segunda categoría. Los miembros de la Asociación hemos planteado que queremos el matrimonio igualitario y no otra figura que lo reemplaza, o secundaria, queremos los mismos derechos que todos en Panamá, no vemos la voluntad política para discutir el tema. La opinión que dio el Procurador de la Administración fue contundente, la separación entre la iglesia y el Estado, estamos promoviendo el matrimonio civil, no eclesiástico.

La unión civil a la que aspiran, debe ser un matrimonio o puede ser bajo otra figura?

RB. Los activistas estamos de acuerdo en que queremos el matrimonio igualitario. No vamos a aspirar a otro tipo de esquemas. Ir a la Asamblea a discutir este tipo de temas es una trampa porque sabemos que los diputados jamás van a tratar este tema.

La preocupación de muchos es que si la Corte falla a favor del matrimonio igualitario, vendrán otros con otras conductas sexuales que pidan su derecho ante la Corte basándose en el derecho de minorías como antecedente...

RB. El tema de la poligamia no puedo debatir eso, la sociedades evolucionan y son temas a debates. Por años he estado promoviendo el tema del matrimonio del mismo sexo. Los gays, las lesbianas, los transexuales tenemos derecho a no ser discriminados, ¿si tengo una relación con una persona que consciente mis relaciones el Estado tiene derecho a meterse en mi relación? no creo. Falta educación sobre la orientación sexual e identidad de género. Hemos estado muy atrasados como país en este tema, hay gente que no quiere tocar el tema, la gente necesita saber, es educación. La gente dice, preferencia sexual, yo no tengo una preferencia sexual, tengo una orientación sexual porque nací con eso. Es un debate político.

Si hablamos que se trata de los mismos derechos, ¿por qué llamarlo de otra forma que no sea matrimonio?

Lina Vargas (LV): Porque el matrimonio lo defendemos como la posibilidad de un hombre con una mujer. Desvirtuar esa institución y poner otros actores dentro de esa relación, va a abrir muchas otras puertas.¿Qué figura propone la Alianza Por la Vida y la Familia?

Se puede hablar sobre un pacto de convivencia no solo por las personas de la misma orientación sexual sino para todos. Las personas que vivan juntas que se les reconozca los bienes patrimoniales, no solo por su orientación sexual. Se ha ofrecido esa oportunidad pero el grupo de LGBT no lo acepta.

¿Es un asunto religioso o legal, la posición de la Alianza Por la Vida y la Familia?

LV: No se trata de lo religioso o lo legal. Nosotros tenemos una posición de defensa de algo que es natural, creemos en el padre y la madre unidos por un matrimonio. No quiero que esto parezca que hay una lucha entre los heterosexuales y los homosexuales. Aquí hay países donde en un principio se aprueba el matrimonio igualitario y se abre la puerta a otras situaciones. Por ejemplo, en Canadá, la mamá ya no tienen que poner el sexo de la criatura cuando nace porque quiere esperar a que elija su orientación sexual, son cosas tremendas.