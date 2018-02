Le puede caer la teja, pero Martinelli sueña con el poder

domingo 18 de febrero de 2018 - 12:13 a.m.

El exmandatario analiza a cuál de los cargos podría postularse

Aunque le puede caer la teja, el expresidente de la República, Ricardo Martinelli, no desiste de sus aspiraciones políticas y es que su vocero, Luis Eduardo Camacho, confirmó que pese a los reveses que el exmandatario ha tenido, piensa en el poder y postularse para un cargo de elección popular en el 2019.

Camacho indicó que aunque la prioridad de Martinelli es resolver su fianza de excarcelación, en Miami, Florida, no descarta su candidatura. ‘El cargo de la alcaldía se está evaluando, más no es una decisión tomada', precisó.

Para el abogado especialista en asuntos electorales, Javier Ordinola, no hay impedimento para que este presente su postulación para diputado, representante o alcalde, (excepto para presidente), puesto que no hay una condena por delito doloso con pena privativa de la libertad de cinco años o más, mediante sentencia ejecutoria, tal cual como lo indica la Constitución.

Entretanto, los artículos 153 y 226 de la Constitución estipulan que el candidato a diputado, alcalde o representante debe residir en el distrito, corregimiento o circuito, por lo menos, el año inmediatamente anterior a la elección.

Ordinola explicó que, aunque Martinelli se encuentre en Miami, Florida, frente a un juicio de extradición, tampoco se le aplica la prohibición para presentarse como aspirante a uno de los cargos mencionados.

‘Si él aparece en el padrón, él puede, pues el padrón es lo que en todo caso le dice a los magistrados del Tribunal Electoral si la persona reside o no en la circunscripción correspondiente', explicó el abogado.

Ordinola aseguró que para postularse no hay ‘una exigencia de que esté físicamente, a menos que cambien las reglas del juego para las primarias y la nueva directiva de Cambio Democrático pida lo presencial'.

El exmagistrado del Tribunal Electoral, Guillermo Márquez Amado, planteó la posibilidad también que quiera o busque la postulación para vicepresidente de la República.

‘Yo he estudiado esta posibilidad y en la norma constitucional no está muy claro que no pueda hacerlo, pero en mi opinión, no puede y es hasta inconstitucional hacerlo. La Constitución dice que el presidente no puede volver a ser candidato presidencial en dos periodos presidenciales siguientes', manifestó Márquez Amado.

TIEMPO 9 meses tiene detenido Ricardo Martinelli en Miami, Florida, Estados Unidos.