Protestan en Amador por la posible construcción de la embajada de China

En la tarde grupos de ciudadanos se presentaron en Amador, a orillas del Canal de Panamá, para colocar la enseña nacional en los terrenos y monumentos del lugar en rechazo a la posible ubicación de la sede diplomática en esas tierras emblemáticas de la lucha por la recuperación de la vía interoceánica, que se logró en 1999.



Los que llegaron al mediodía fueron militantes del PRD, encabezados por el exgobernante Martín Torrijos (2004-2009), quien manifestó su "rechazo" al anuncio que hizo el presidente panameño, Juan Carlos Varela, de que se estudiaba asignar un terreno en esa zona a los chinos.



En esas tierras, una antigua base naval estadounidense que fue la primera en revertir a Panamá en 1979 gracias a los tratados del Canal, se erige un mausoleo en honor al general Omar Torrijos, quien logró que EE.UU. se comprometiera en 1977 a transferir la vía acuática a los panameños en 1999, luego de 85 años de controlarla.



Su simbolismo es tal, refirió Martín Torrijos a los periodistas, que "muchos panameños se sienten insultados" por la sola insinuación de que una bandera de otro país flamee en ese territorio y por ello sembraron el pabellón nacional para expresar su repudio.



Luego otro grupo de personas, procedentes de la comunidad periférica de Guna Nega, también se presentó en Amador para expresar su enojo gritando arengas y sembrar el pabellón nacional.



Entre ellos se encontraba la psicóloga Geraldine Emiliani, quien manifestó a los periodistas que "no es justo" que se permita que se levanten edificios "que nos impidan caminar por estos terrenos".



"No vamos a permitir que se construya la embajada que piensan hacer en estos terrenos", añadió, tras recordar que es lo mismo que hicieron los gobiernos panameños anteriores que cedieron las tierras para la presencia militar estadounidense a orillas de la vía interoceánica durante el siglo pasado, entre 1904 y 1999.



Ayer, el presidente del Centro Cultural Chino-Panameño, Fermín Chan, dijo que la orilla del Canal de Panamá no es el lugar más apropiado para construir la nueva embajada china, ya que es símbolo de la soberanía del país centroamericano.



El Gobierno de Panamá dijo el viernes, luego de una lluvia de críticas, que informará oficialmente dónde estará la embajada de China, tras evaluar las opciones que maneja, sin descartar la posibilidad de que sea ubicada en Amador.



Un comunicado firmado por Varela indicó que "el establecimiento de las relaciones diplomáticas con la República Popular de China ha sido una de las decisiones más importantes en la historia de la política exterior panameña".



"El mismo conlleva el establecimiento recíproco de embajadas y, por ello, el Gobierno de Panamá comunicará de manera oficial el sitio asignado a la República Popular de China después de haber evaluado responsablemente las opciones existentes", añadió.



Este comunicado se suma a unas declaraciones de Varela el pasado miércoles respecto a la polémica sobre la ubicación de la embajada de China, un país con el que Panamá estableció nexos diplomáticos en junio de 2017 en detrimento de Taiwán.



"Se han evaluado diferentes, varias opciones en Clayton, Amador, en diferentes puntos, pero al final siempre buscamos los consensos porque es un tema a muy largo plazo, que pasa más allá del término de Gobierno nuestro", indicó entonces el mandatario.



"Panamá es un país soberano, neutral, que abre sus puertas y su canal al mundo. Estados Unidos es el principal usuario del canal, China es el segundo y es parte de la vida pública tomar las decisiones correctas en beneficio de los pueblos", dijo Varela, que negó "tensiones" con Washington a raíz de las relaciones con China.