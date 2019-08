Proponen cobro de ‘décimo' de funcionarios como en la privada

domingo 25 de agosto de 2019 - 12:13 a.m.

La propuesta busca equiparar pago del bono del servidor público

Un proyecto que busca de alguna forma equiparar el pago del Décimo Tercer Mes a los servidores públicos fue presentado recientemente ante el pleno legislativo.

El diputado del Molirena, Miguel Fanovich, es el proponente de la iniciativa que como se detalla busca que este equiparamiento sea bajo la base de los principios que rigen en el sector privado.

En su único artículo, el proyecto de ley estima que a partir del presente año, las entidades públicas pagarán a sus servidores una bonificación especial como un derecho adicional que se denominará Décimo Tercer Mes.

Agrega que ‘esta bonificiación se calculará sobre el sueldo mensual percibido por el servidor a razón de un día de sueldo por cada 12 días o fracción de día de trabajo'.

Por otro lado, señala que las personas que laboren en dos o más dependencias del Estado, solo se les pagará la bonificación basada en la dependencia en que devenguen mayor salario.

Fanovich, entre sus argumentos, señala que es un hecho que en Panamá el costo de la vida se ha incrementado drásticamente, ‘esta realidad no discrimina a ningún sector de la población, de manera que los servidores públicos como trabajadores del Estado, no están exentos de este fenómeno, y podría decirse que están sometidos a una especie de discriminación, al no permitirles recibir el pago del derecho en base a su salario real, tal como ocurre en la empresa privada'.

El diputado agregó que con la iniciativa los servidores gozarán del pago de un verdadero ‘décimo', calculado en base al sueldo real del funcionario y pagado en los mismos términos.

Reacciones

Ante la presentación de este proyecto, la economista Maribel Gordón advirtió que la Constitución, en el Código de Trabajo y en las normativas internacionales se establece que no puede haber discriminación ni desigualdad en concepto de salarios, pero que en Panamá se viene violando.

Por otro lado, Gordón indicó que ‘hay una estructura burocrática de autoridades gubernamentales que devengan altos emolumentos y que, incluso, no se corresponden con el salario mínimo del sector gubernamental y consideramos que estos deberían estar excluidos de esta reglamentación'.

Y añade que lo único preocupante del proyecto es que se pretenda utilizar ‘politiqueramente y que no recoja efectivamente la demanda que tienen los servidores públicos a los cuales hay que hacerle justicia'.

El delegado del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados de Panamá (Conato), Eduardo Gil, avaló la iniciativa, pues tiende a hacer justicia al proceso en el que los trabajadores han sido discriminados históricamente, con relación al pago de los ‘décimos'.

‘El proyecto va encaminado a incentivar la economía como ha dicho el presidente Cortizo de generar una mejor dinámica económica y darle este mejor ingreso a los funcionarios permite que se agilice la economía', indicó.

‘Creemos que lo único que pudiéramos decir, es que requerirá de una mayor precisión y homologarlos, en el texto del Código de Trabajo', Eduardo Gil.