Los promotores y sindicatos de músicos enfrentados por ley

miércoles 7 de agosto de 2019 - 12:13 a.m.

El proyecto fue prohijado ayer por la Comisión de Salud y Trabajo

Las diferencias entre los sindicatos de artistas y los productores de música han quedado evidenciadas, tras el prohijamiento ayer del proyecto de ley que busca protegerlos, presentado por la diputada y vicepresidente de la Asamblea Nacional, Zulay Rodríguez.

Uno de los que se mostró a favor del proyecto fue Emidio Manzané, abogado del Sindicato de Músicos de Panamá, quien indicó que es una iniciativa importante que hay que discutir ha beneficio de la industria naranja (la creatividad).

‘Estamos en la mejor disposición de brindar una lucha de ideas frente a proteger a los músicos con una legislación moderna', aunque advierte que hay inconsistencias como la intervención del Ministerio de Trabajo de los ingresos de los sindicatos ‘esto no puede ser porque los sindicatos tienen independencia'.

Entre tanto, los promotores se mantienen en desacuerdo con la ley, específicamente en el punto que dicta el aumento de la tasa que deben dar del 5% a 10% a las asociaciones y sindicatos de músicos, que buscan promover al músico.

Alfredo Arias, gerente manager de ShowproPanama, señaló que el anteproyecto así como está va en contra de la libre empresa y anula la posibilidad de que puedan seguir trabajando y no ayudará a los artistas.

‘Esta iniciativa fue propuesta por la minoría que son los sindicatos que por 45 años no han hecho nada por los artistas nacionales, han recogido el 5% de las contrataciones internacionales y no dan cuenta a dónde van estos ingresos y no tienen agremiados. Aquí no hay infraestructuras ni nada que permite que los músicos puedan desarrollarse', enfatizó Arias.

David Candanedo, gerente general de Magic Dreams Panamá, dijo que los artistas que están produciendo no están de acuerdo con la iniciativa. ‘Nosotros hicimos una propuesta y se la entregamos a la licenciada [Zulay Rodríguez] y al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, pero no se ha escuchado. Nosotros los promotores somos una plataforma para que se den a conocer, sin embargo estamos para consensuar', señaló Candanedo.