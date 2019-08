Un programa ha mejorado en un 40 % la calidad del agua de la Bahía de Panamá

miércoles 21 de agosto de 2019 - 3:56 p.m.

Pese a obstáculos como el crecimiento urbanístico desordenado y la mala disposición de los residuos.

La calidad del agua de la Bahía de Panamá ha mejorado en un 40 % con la implementación desde hace más de una década de un ambicioso programa de saneamiento, cuya primera etapa alcanza ya el 94 % de avance pese a obstáculos como el crecimiento urbanístico desordenado y la mala disposición de los residuos.



La Bahía de Panamá, de unos 30 kilómetros de longitud y situada en el litoral Pacífico, enmarca a la capital más cosmopolita de Centroamérica. Sin embargo, se convirtió en el desahogo de la urbe y por tanto no apta para el disfrute humano, aunque es frecuente ver a niños y surfistas en algunos sectores de la misma.



"La calidad del agua ha mejorado en un 40 %", declaró a Efe el coordinador del programa de saneamiento, el ingeniero Rafael Díaz, durante un recorrido por la Planta de Tratamiento de Aguas de Residuales, uno de los cuatro componentes del proyecto y que funciona desde el 2013.



En esta planta, que comenzó a construirse en el 2009, las aguas residuales salen saneadas, no aptas para consumo humano pero sí cumpliendo normativas ambientales para poder ser descargadas en la bahía sin consecuencias de contaminación.



El llamado Proyecto de saneamiento de la ciudad y Bahía de Panamá se comenzó a implementar en el 2006 con la construcción de redes sanitarias o de alcantarillados, su primer componente, que se desarrolla en medio de "dificultades como la intrincada distribución urbana de casas de construcción improvisada", de acuerdo con la información oficial.



Organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Europeo de Inversiones, la cooperación de Japón y la de España, entre otros, financian este proyecto, para el que ya se han desembolsado alrededor de 1.000 millones de dólares y que además tiene como componentes la construcción de colectoras y líneas de impulsión, y un sistema receptor de las aguas servidas.



"Los obstáculos que enfrenta el programa son los malos hábitos de los ciudadanos", en cuanto al uso racional del agua y a la disposición de los desechos, "y el crecimiento de la capital de manera desordenada", comentó Díaz a Efe.



Lograr y mantener el éxito del proyecto de saneamiento involucra no solo un trabajo técnico, si no de "concienciación" de la población para que no tire "los residuos reciclables en los ríos" que desembocan en la bahía.



Díaz indicó que entre los esfuerzos del proyecto está separar las aguas pluviales de las residuales, un paso indispensable de cara a los planes del municipio capitalino de habilitar en el mediano plazo playas en la bahía, que en la década de 1940 era un balneario.



Si las intervenciones para separar las aguas pluviales de las servidas en las cuencas de Matasnillo y Curundú se concretan en el tiempo estipulado, con coste de unos 60 millones de dólares, para finales del 2022 o inicios del 2023 podría haber playas habilitadas en las sectores capitalinos de Calidonia y Bella Vista, explicó Díaz.



Para el ingeniero el recuperar las playas de la capital de Panamá es "muy importante", entre otras razones "inyectaría" gran dinamismo al turismo y al comercio.



"Nuestro objetivo es garantizar, es sanear esta Bahía en este quinquenio" gubernamental, expresó.



El Proyecto de saneamiento de la ciudad y Bahía de Panamá, que está bajo la responsabilidad del Ministerio de Salud, tiene como objetivo principal mejorar las condiciones sanitarias de la población de la capital a través de la ampliación de los sistemas de recolección y tratamiento de aguas residuales.



El segundo objetivo es recuperar los ríos y quebradas de la ciudad reduciendo su contaminación y así el riesgo que representan para la población, mientras que en tercer lugar está el saneamiento de la bahía para darle al mundo la imagen de una ciudad que crece respetando al medioambiente y sus recursos, de acuerdo con la información oficial.