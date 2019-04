El profesor que quiere ser alcalde Diógenes Sánchez

lunes 22 de abril de 2019 - 12:13 a.m.

Se alistó para el cargo por colaborar con su partido

Diógenes Sánchez, candidato a alcalde por el partido Frente Amplio por la Democrácria, ha sido profesor toda su vida. Dice que tiene muchos años de luchar por los derechos de su gremio, y asume que son credenciales suficientes para ocupar la Alcaldía capitalina. No obstante, para el electorado es muy importante conocer las propuestas y la forma en cómo lo van a realizar los candidatos. A Sánchez aún le hace falta aterrizar algunos proyectos

¿Y usted ¿por qué cree que tiene las credenciales para ser un alcalde?

Porque tengo 24 años de estar luchando en las calles.

¿Eso es suficiente?

Yo creo que sí. Si la gente buena no se mete en la política vamos a permitir que los mismos sean los que dirijan este país.

¿Cuáles son sus credenciales para ser alcalde?

Tengo una trayectoria en defensa de los derechos de los educadores. Casualmente cuando iniciamos la conversación te recordé que me hiciste una entrevista en el 2005 cuando se hacían las modificaciones a la Caja de Seguro Social. Luchábamos para que no se privatizara, y porque querían aumentar las cuotas a los trabajad0ores y se aumentó la cuota y se cambió el cálculo del promedio en las pensiones.

¿Cuáles son sus propuestas para la alcaldía?

Nosotros tenemos varios ejes, uno de ellos tiene que ver con los mercados populares. Hemos dicho que con el cierre del mercado de abasto, muchos corregimientos que se beneficiaban de éste mercado han quedado relegados por la lejanía. Nadie del Chorrillo o Santa Ana va a ir al Merca Panamá, así que lo estamos proponiendo es construir estos mercados populares en los barrios que el permitan abaratar los productos de primera necesidad a la población, donde tengamos una especie de cercanía con los productores para que puedan llegar los productos más baratos a los consumidores y se beneficien. Esas tiendas populares las tenemos pensada en 26 corregimientos que permitan acceso a los consumidores.

¿Son temporales?

Queremos que sean permanentes

¿Cuánto dinero va a invertir?

Hemos revisado el presupuesto de la Alcaldía, tiene un presupuesto regular aproximado de $120 millones y con el tema de la descentralización tiene alrededor de %85 millones más. Lo que significa que tenemos una alcaldía que recoge aproximadamente $200 millones anuales más los fondos que no se utilizan y que sirven de ahorro para aumentar el gasto de la alcaldía y también la alcaldía pide préstamos. Así que vemos que hay dinero y lo que falta es voluntad política y ganas de resolver los problemas a la población. Calculamos que cada mercado, que se diferencia por los lugares o el costo de los terrenos, pero calculamos que se puede invertir alrededor de $1.5 millones para construir estos mercados.

¿De dónde sacó ese cálculo?

Nosotros lo hemos hecho con algunos economistas que mas o menos fue el cálculo que pudimos hacer en el tiempo que dura la alcaldía.

¿Cómo va a lograr que haya presencia de la alcaldía en los lugares más apartados?

Construyendo infraestructura física, el deporte es necesario, lo vamos a fortalecer, pero también es necesario que haya otros espacios para la cultura, la danza y otras gestiones en los corregimientos que vean la gestión municipal, no solo construyendo canchas sintéticas.

La mayor parte de los candidatos proponen regresar el servicio de recolección de basura a la Alcaldía, pero en la mencionada administración tampoco era eficiente el servicio, ¿por qué sería buena idea que la recolección de la basura esté en manos de la Alcaldía?

Yo coincido en el sentido de que los gobiernos locales deben atender a los distintos corregimientos. El municipio debe desarrollar otras estrategias para que coadyuven a la Autoridad de Aseo. No creo en una alcaldía que sea un mega gobierno, yo lo que creo que la Alcaldía debe centralizarse en temas muy puntuales. Si la recolección de la basura está en la Autoridad de Aseo ahí debe continuar. Lo que la alcaldía debe complementar la recolección de la basura desarrollando la recolección de desechos sólidos que hay en los corregimientos. En este momento no creo que la Alcaldía tenga la capacidad de poder realizar la recolección de la basura.

¿Qué propone exactamente?

Complementar el servicio con camiones de basura que puedan recoger los desechos en lugares puntuales, por ejemplo, en la 24 de diciembre hay un pequeño pataconsito, si la Autoridad de Aseo no llega allá nosotros podríamos solventar recogiendo la basura donde no llega la autoridad. Pero creo que en este momento la Alcaldía no tiene la capacidad para asumir la recolección de la basura.

¿Bajo qué figura jurídica piensa complementar el servicio?

Es que tendríamos que cambiar la ley para devolverle la recolección de la basura al Municipio y por eso es que hemos dicho que vamos a complementar el trabajo que debe realizar la Autoridad de Aseo. Lo que tenemos que exigir es que el servicio funcione.

Por un lado dice que la Alcaldía no está lista para asumir la función, y por el otro propone tener camiones para complementar en la recolección, es confuso…

Hay una ley, no está en la facultad del municipio, en todo caso bajo la ineficiencia se puede complementar. El municipio debe tener un papel activo, puede contribuir a la recolección pero que no sea la facultad principal del municipio.

¿Usted cree que puede gerenciar la alcaldía? ¿Tiene esa habilidad?

Lo principal que debe tener un alcalde es la voluntad política.

Pero el conocimiento es muy importante..

Si, por eso es que estamos creando un equipo técnico de administración que nos están ayudando para hacer la propuesta y lograr una gestión alcaldicia eficiente. Nosotros tenemos la voluntad y capacidad de tomar decisiones importantes en el municipio, por eso tenemos un equipo de economistas, sociólogos, que nos están ayudando en la construcción de esta propuesta para nuestra gestión.

¿Qué otra propuesta tiene?

La construcción de lo que tiene que ver con la recuperación del entorno. Los ríos por ejemplo que están contaminados. En el tema del Río Pacora tenemos que ver cómo acabamos con esta empresa que se dedica a la extracción de piedra del río, tenemos que ver una Alcaldía que recupere los ríos.

