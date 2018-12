Productores en pie de guerra

lunes 24 de diciembre de 2018 - 12:13 a.m.

Euclides Díaz, secretario ejecutivo de la Asociación Nacional de Ganaderos, habla de la situación del agro

ENTREVISTA

Los productores están hartos de los malos tratos, promesas incumplidas, pagos tardíos, importaciones a destiempo que compiten con sus productos a menor precio, tardanza en préstamos, etcétera. La lista es larga y el tiempo para dar respuesta a sus peticiones se agota para el gobierno de Juan Carlos Varela. El diálogo no se ha reanudado, los productores esperan que les llame el presidente para sentarse a la mesa. En tanto, Euclides Díaz, secretario ejecutivo de la Asociación Nacional de Ganaderos (Anagan) cuenta estas acciones.

¿De quién se hace acompañar el presidente cuando asiste a las reuniones con Anagan?

De un gentío. El 16 de agosto nos prometió una reunión en diciembre para una evaluación de lo hablado, pero se le olvidó. Hemos tenido que ir a la calle para recordarle.

¿Han tenido contacto con el presidente desde la manifestación, tal vez en forma privada, para reactivar el diálogo?

No. Comunicación directa personal no. Solo los comunicados de ambas partes en las que se invita a sentarnos nuevamente al diálogo.

Si ambos están propiciando el diálogo, ¿qué hace falta para que esto ocurra?

Tiene que darse. Diciembre no es una fecha caprichosa para las organizaciones. Es producto del diálogo que hubo en agosto en la Casa Amarilla de la Presidencia, donde planteamos el pliego de 9 puntos. Ese día, el presidente nos dijo a todas las organizaciones presentes que haríamos una reunión en diciembre, sin precisar el día, para evaluar los acuerdos discutidos en agosto. De pronto, el presidente dijo que haríamos una reunión intermedia, en octubre, y en diciembre era la evaluación final. En octubre nos sentamos a hablar después de que le enviamos una serie de notas. Pero, la de diciembre, a pesar de haber enviado cartas en que le solicitamos volver al diálogo porque las medidas adoptadas no daban los resultados esperados, pero no dio fecha

¿Cuántas notas enviaron?

Dos notas, y una pública, pero no hubo respuesta.

¿Cuál es su siguiente paso?

Volvernos a reunir para evaluar las medidas evaluadas en agosto.

¿Qué debe pasar para eso?

Que nos diga dónde y cuándo.

Ya hubo una convocatoria al diálogo por parte de los ministros, ¿quién debe enlazarlos entonces?

Cuando se hizo la de agosto, nos invitaron a la Presidencia, ellos nos dieron la comunicación. No sé cómo se organiza el gobierno pero algún ministro, o el secretario del presidente o él mismo, tiene que decirnos vamos a reunirnos en tal lugar. Eso es todo lo que estamos esperando.

No es aceptable la forma violenta como se comportaron algunos productores en la manifestación, ¿qué dice sobre eso?

Como productor y dirigente te digo que la única diferencia entre lo que sucedió el martes y lo que había ocurrido una semana antes es que, en la última, estaban dos ministros, pero en realidad fue la misma actuación de represión que hubo. Es verdad que los productores estaban desesperados y hubo un descontrol. En mi experiencia, después de haber vivido las manifestaciones cuando se negoció el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, ahí hubo falta de experiencia y descontrol de ambas partes.

A raíz del enfrentamiento hubo medidas drásticas contra algunos de ellos, ¿qué pasó exactamente?

Impusieron una multa, pero también nuestros abogados están llevando el caso con los fiscales, a quienes conocemos que investigan.

¿Qué expectativas tienen ustedes con respecto a la petición de que el gobierno evalúe y modifique los TLC?

Queremos que evalúen. Si no lo hacemos así, esos compromisos firmados en momentos en que había una moda para la globalización que no ha resultado como tal, qué podemos esperar. El gobierno de EE.UU. ha iniciado una ronda de evaluaciones de sus acuerdos, ¿por qué nosotros no podemos hacer lo mismo?

Sea realista, ¿usted cree que este gobierno a meses de dejar el poder va a ponerse a evaluar los TLC's?

La decisión de este gobierno, aunque la tome faltando 30 días para dejar el poder, es sumamente importante. Marca un camino, no estamos hablando de políticas de corto plazo, sino de Estado. No se trata de que sea un gobernante, sino que le pase la posta al siguiente corredor. Es importante para nosotros que el presidente lo entienda y que tome una decisión, ya sea hoy o faltando un día para acabar su mandato.

Si eso no ocurre, ¿qué pasa?

Seguiremos en la lucha de tratar de empujar una política de Estado para el agro. No vamos a claudicar, tenemos 15 años en la lucha.

¿Qué tanta flexibilidad tendrán como para que se cumplan los 9 puntos de pliego tomando en cuenta que hay más de una institución a la que hacen reclamos?

Como se hace una política de Estado, es con todas las instituciones. Nosotros salimos de la reunión de agosto conformes con los puntos diseñados y avanzados. Confiábamos que juntos cumpliríamos los acuerdos. Iniciamos muy bien, el tema de la evaluación de los acuerdos no se definió muy certeramente, el presidente tampoco dijo que no. Pero se avanzó en los asuntos de aduana, que se pusieran en línea Aduana, Aupsa y el Minsa, que se iban a realizar un proyecto de ley que derogaba el Decreto 11 de 2006 que creaba la Aupsa, llegamos al acuerdo de que Aduana pondría en línea la información correcta, cosa que se hizo hasta septiembre y después se dejó de hacer.

¿Para qué pedir a un gobierno que no entiende el tema, según ustedes, que evalúe un tema tan sensitivo como los tratados?

Porque después va a ser peor. Nosotros no podemos dejar que eso pase. Tenemos que seguir insistiendo que los gobernantes tomen consciencia del problema, cómo es que no nos podemos entender entre panameños siendo gente que viene de las mismas raíces que nosotros.

¿Qué tratados de libre comercio quiere que revise el Gobierno?

Hay un tema de integración con Centroamérica, esa región no la vamos a poder cargar. Nos metieron en ese asunto de querer ser parte de esa región.