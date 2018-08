Productores no aguantan más y vuelven a protestar

miércoles 8 de agosto de 2018 - 8:22 a.m.

Exigen la eliminación de la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (Aupsa).

En horas de mañana productores de distintos rubros protestaron en diferentes puntos del país en rechazo a las excesivas importaciones que aseguran los están llevando a la quiebra. Los productores en Los Santos se manifestaron con pancartas, cantos y consignas en el puente sobre el río La Villa.

'Si el pueblo no está conforme... que el gobierno no tenga paz', Estamos en crisis, necesitamos que el presidente Varela nos de una respuesta', 'No a la importación desmedida', 'precio justo y no subsidio para la leche', dicen los afiches..

Ayer se dio a conocer que el presidente Juan Carlos Varela se reunirá con los productores el próximo 16 de agosto.

Estas protestan se realizaron en: Chiriquí, Veraguas, Herrera y Coclé. Azuero en el Puente sobre río La Villa. Panamá Oeste en La Pesa de La Chorrera. Panamá Este y Darién.