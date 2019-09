Las productoras necesitan todo tipo de contenido

lunes 16 de septiembre de 2019 - 12:13 a.m.

Es el momento de los escritores para echar a volar su imaginación.

Quien cree que escribir no da plata, se equivoca. Ahora el nuevo reto de los autores no solo está en el papel, sino en las series de televisión sedientas de contenido. Vale la pena sentarse a escribir una historia, puede ser infantil, para jóvenes, de ficción o biográfica. El chiste es enfrentar un nuevo reto y abrir oportunidades para los escritores. El mexicano Francisco Haghenbeck es la viva muestra de que el campo de los narradores ahora es aún más amplio.

¿Cómo se definiría a sí mismo?

He sido narrador, lo soy, llevo más de 15 años. Comencé escribiendo comics para DC Comics, durante tres años estuve escribiendo comics de superman. Después me dediqué a la literatura, en los últimos trece o catorce años he escrito novelas, mucha de corte de novela negra pero también biográficas, de mujeres fuertes. Literatura juvenil e infantil también.

¿Cómo saltas de los comics a la literatura?

En ese entonces yo estaba viviendo en una playa hermosa de México que es Puerto Vallarta, y conocí a un escritor norteamericano nominado al Purlitzer y nos hicimos muy amigos, él también se dedicaba a hacer biografías de gente famosa, y él fue el que me empujó. Me dijo: tienes muy buena prosa, muy buenas ideas. Dedícate a escribir novelas. Casualmente, la primera novela que escribí con su ayuda ganó un premio muy importante de novela negra en México. Fue ‘trago amargo'.

Una insignia suya….

Si, ganó el premio Vuelta de tuerca 2006. Se trata de un asesinato en la filmación de la noche de Iguana allá en Puerto Vallarta, esta película tan icónica que próximamente será una serie de televisión también. Estamos trabajando con Oscar Jaenada, que trabajó como el papa de Luis Miguel en la serie de la biografía del cantante, él será el detective de la serie.

¿Por qué le gustado el género policiaco?

Si, me gusta mucho porque refleja los problemas de las ciudades, los urbanos de hoy en día. Mas allá de que cada ciudad puede ser más violenta que otra, yo creo que el policiaco retrata muy bien el alma de las personas que viven ahí. La parte oscura y luminosa. Por ejemplo, el policiaco nórdico, de Suecia, donde solo hay uno o dos asesinatos al año, creas toda una narración detrás de eso que refleja muy bien la forma de pensar.

¿Cuál fue el proceso para que sus obras llegaran a Netflix?

La novela titulada ‘El diablo me obligó' la adquirieron hace cinco años. Fue un proceso muy lento. Una casa productora de España, que se llama Morena Films, adquirió el libro. Son los mismos que produjeron Narcos, la serie. Originalmente la iban a filmar como película con un director español, pero fueron cambiándola y dicen que los proyectos en televisión y el cine de cada 10, 11 no se hacen. Así que fue complicado. Nunca pensé que fuera a caminar, pero cayó en manos de un gran productor de cine en México que se llama Juan Manuel Craviotto, y levantó la serie vendiéndola en Netflix y a ellos les gustó, pero pidieron que la hicieran muy mexicana. Si tienen oportunidad de verla, se llama Diablero, y es una serie de cazadores de demonios con mucho humor que también refleja al mexicano, que tiene humor para todo. Un personaje muy sui géneris que se llama Elvis Infante que se dedica a cazar demonios, muy divertido que lo interpreta Horacio García Rojas. La primera temporada fueron 10 capítulos y la segunda temporada que va a salir en noviembre próximo son 6 capítulos.

¿Todo el contenido de la serie es producto del libro?

Sí.

¿Y para la segunda temporada tuvo que escribir más?

No, la segunda temporada fue derivación de una parte del libro y las que siguieron los editores y escritores una parte más.

Es algo de la productora entonces…

Si, son distintos medios. Hay que adaptarle y crecer el libro porque no da para 10 capítulos así que tuvieron que crecer la novela, aumentaron personajes, las situaciones y ahora le dieron continuidad en la segunda temporada. De todas maneras, yo por mi parte, estoy sacando un libro con más aventuras del personaje, que saldrá en diciembre.

¿Cómo se entienden en ese caso los derechos de autor, cuando se mezclan las creaciones?

Obra adaptada. Yo les doy mi consentimiento. Trabajo muy de la mano con ellos como asesor de todo, me preguntan cómo veo una cosa, así. En otras series que estoy trabajando ahorita sí he estado más involucrado, la de trago amargo estoy totalmente involucrado como productor.

De comics a narrador y ahora a productor

Soy productor para series con distintas plataformas que hay hoy en día, que van a crecer mucho.

¿Esa es la nueva opción para los escritores? ¿escribir novelas para adaptarlas a series de tv?

Desde luego que sí. Es el momento idóneo para llegar a otros medios de los escritores. Ya comenzó en Estados Unidos con Juego de Tronos con un gran éxito. Ahora está ‘True detective' que lo produce Nic Pizzolatto, pero también está en México creciendo mucho. Están produciendo Cien años de Soledad, no tengo idea cómo lo van a hacer pero habría que verla. Tiene que estar muy bien actuada.

¿Qué tanto se gana con eso?

Sí se gana, han bajado las cosas, ha cambiado mucho el mundo de la producción porque antes iba por regalías, ahora no hay. En las plataformas de ‘streaming' no se cobrar regalías, pagas una cantidad y es un poco como la música. La música ha cambiado mucho, ya no compras discos, ha cambiado todo. Es el momento en que esta cambiando el modo de entretenimiento en el mundo y es buen momento para los narradores. Desde luego que las plataformas están buscando personajes e historias.

¿Cómo se llega a ellos?

A través de casas productoras.

Hay sed de contenido, ¿de qué tipo?

De todo. Desde cosas reales, crímenes, o cosas para jóvenes, infantiles, animación lo que sea.

¿Y se recibe un solo pago?

Te lo compran una sola vez.

