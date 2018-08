Procurador de la Administración cierra fila y defiende a la procuradora Kenia Porcell

miércoles 22 de agosto de 2018 - 8:05 p.m.

Gónzalez Montenegro asegura que él haría lo mismo, "denunciaría"

El procurador de la Administración, Rigoberto González Montenegro salió al paso de los cuestionamientos que se han hecho contra la procuradora de la Nación, Kenia Porcell luego que denunciara presuntos chantajes y pinchazos al magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Hernán De León.

"Yo hubiera hecho lo mismo, uno tiene que tomar conciencia sobre que en este país nos hemos acostumbrado por mucho tiempo a la cultura del silencio", aseguró al tiempo que agregó que el país se ha acostumbrado a que "el que presenta la denuncia es el malo cuando debemos reconocerle y saber que es lo debemos hacer como ciudadanos".

González Montenegro agregó que hay quienes son conocedores de ciertas irregularidades y no la denuncian porque no quiero meterse en problema. "No lo denunció por que es mi amigo o me van a perseguir y tenemos que hacerlo, ahora resulta que porque la procuradora denunció dicen que son murmuraciones, pero esto es ser un ciudadano responsable", señaló.

Agregó que el daño real en materia de justicia hubiera sido el no denunciar el hecho. "porque si más tarde se hubiera sabido esto, a la procuradora se le hubiera cuestionado. A veces somos muy convenientes. El problema de la procuradora no fue decir lo que dijo sino haberse quedado callado, lo que hizo fue lo correcto".