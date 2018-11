Son procesados por ejercer ilegal la profesión

martes 6 de noviembre de 2018 - 12:01 a.m.

El MP investiga a siete por ejercer la mala praxis en clínicas estéticas

LESIONES

Hasta la fecha en lo que va del año 2018, siete casos por ejercer ilegalmente la profesión en clínicas estéticas están siendo investigando por el Ministerio Público (MP).

Dayra Botello, fiscal de seguimiento de causa de la Región Metropolitana del MP, expresó que de estos casos mencionados tres son de personas que han sido procesadas y llevadas ante un juez de garantía del Órgano Judicial, por no ser idóneas para realizar tratamientos invasivos en una persona.

‘Mientras que los otros casos se mantienen en el proceso de acusación y otros se están fortaleciendo las investigaciones para llevar a cabo la acusación', manifestó.

Sostuvo que las investigaciones que llevan a cabo el MP son por ejercer de manera ilegal la profesión y por causar lesiones personales dolosas y algunas culposas. ‘Esto es porque se le ha inyectado en la superficie de la cara ácidos que han afectado la piel o por hacer tratamientos corporales que han generado afectaciones y se ha tenido que recurrir a un médico para ver como se revierte este proceso' reiteró.

La fiscal Botello precisó que muchas de estas clínicas estéticas son manejadas en su mayoría por extranjeros y algunos panameños. Estas no mantienen los rótulos, otras están en casas, apartamentos, están alquiladas, se mueven constantemente, se anuncian en revistas y hasta en las redes sociales.

De acuerdo a Aurelio Rangel, director de la Región Metropolitana de Salud se continúan realizando los operativos donde se han revisado las denuncias que son interpuestas por las personas. Muchas de estas estéticas se les hace el llamado de atención, son citadas, multadas y hasta se coordina con el MP para que realicen las investigaciones de los casos.

‘Le hacemos un llamado de atención a la ciudadanía para que tomen conciencia del riesgo que conlleva en ponerse en manos de personas que no idóneas, no profesionales y no mantengan áreas adecuadas', agregó.

Rangel dijo que al mes entre cuatro a cinco clínicas estéticas son revisadas, donde muchas de estas se ha comprobado que no tienen los permisos sanitarias por parte del Ministerio de Salud.

‘Aquellas que han sido detectadas con personal no idóneo los casos son pasados al MP. Hasta el momento hay entre cuatro a cinco profesionales que están siendo investigados' acotó el director.

La mayoría de estos son extranjeros que ejercen la profesión sin tener idoneidad, no tienen los permisos de trabajos, mantienen áreas no adecuadas donde no se puede hacer ningún procedimientos invasivos, porque tienen que ser otorgados por las autoridades del Ministerio de Trabajo y Desarrollo laboral, el Minsa y la Dirección Nacional de Migración.