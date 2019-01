Principal aeropuerto de Panamá inaugura subestación eléctrica antes de la JMJ

El gerente general de Tocumen, Óscar Ramírez, dijo que el aeropuerto espera la llegada de 200.000 peregrinos entre los próximos 21 y 27 de enero y que la dirección lleva varios meses preparando un plan de contingencia para hacerle frente a la alta demanda de esos días.



"Vamos a tener una demanda alta por un periodo de días más largo, obviamente hay un reto grande (...) Nosotros estamos preparados, pero eso no significa que no pueda haber incidentes", aseguró en declaraciones a los periodistas.



La nueva subestación, cuya construcción costó cerca de 30 millones de dólares e implicó la construcción de una línea subterránea de doble circuito de aproximadamente 4 kilómetros, ayudará a "regular el voltaje que entra a nuestro sistema" y evitará posibles apagones eléctricos durante la visita del papa, explicó.



La JMJ, cuya última edición se celebró en Cracovia (Polonia), es uno de los eventos más importantes de la Iglesia católica, que cada tres años reúne a miles de jóvenes de todo el mundo con el papa.



"El aeropuerto opera con una sobre capacidad del 33 por ciento, lo que significa que tenemos una capacidad teórica de 12 millones de pasajeros al año y actualmente Tocumen está manejando 16 millones", agregó.



El aeropuerto panameño se quedó a oscuras durante más de seis horas en septiembre de 2017 debido a una falla en el sistema eléctrico, lo que obligó a cancelar 140 vuelos, dejó varadas a más de 10.000 personas y ocasionó pérdidas de entre 2 y 3 millones de dólares.



"El impacto que ese apagón tuvo no solo en el aeropuerto sino en la imagen de nuestro país fue lamentable, pero al mismo tiempo fue un accidente y para los cuales nosotros debemos estar preparados", añadió.



Tocumen -con 400 vuelos diarios, más de 80 destinos y un tráfico de pasajeros de 15,6 millones de personas en 2017- es una de las principales terminales de conexiones de Latinoamérica y la base de operaciones de la aerolínea Copa.



El aeropuerto se encuentra en plena expansión y las autoridades calculan que la nueva terminal estará lista a principios del año que viene.



La industria de la aviación representa el 14,8 por ciento del producto interno bruto (PIB) de Panamá y genera 260.000 empleos directos e indirectos en el país, según datos de un estudio de la Oxford Economics presentados recientemente en el país centroamericano por la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA).