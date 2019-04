La primera imagen de un agujero negro triunfa en Twitter

No es normal que una noticia científica goce de los laureles de las redes sociales, pero no podía ser de otra manera, debido a la magnitud del acontecimiento, del que hacía días que se hablaba en Twitter especulando sobre el anuncio que iba a hacer en una rueda de prensa el proyecto Telescopio Horizonte de Sucesos.



Una vez que la imagen circular en diversos tonos de amarillo y naranja, con un centro oscuro y mucho más luminosa por abajo que por arriba del agujero negro ubicado en el medio de la galaxia M87, se hizo pública desde Bruselas, se agolparon en las redes sociales las felicitaciones.



Aunque durante los primeros minutos Twitter no tuvo palabras, sino que se llenó solamente de la imagen del agujero, constantemente repetida por los internautas sin apenas comentarios.



La colaboración internacional del Telescopio Horizonte de Sucesos hizo las presentaciones de su logro con un: "¡Finalmente se acabaron la simulaciones!. Estamos viendo por primera vez la imagen real de un agujero negro".



Una "proeza histórica" en palabras de la Nasa, mientras el ministro español de Ciencia y antiguo astronauta, Pedro Duque, escribió: "Realizar una imagen de un agujeronegro es un hito histórico para la astronomía".



El periodista científico Jeremy Rehm escribió: "Literalmente la cosa más genial que nunca pensaste que podrías ver. Einstenin no pensaba que pudieran existir, aunque sus propias ecuaciones lo predecían. Ahora tenemos una prueba visual. La ciencia es increíble".



Los agujeros negros, fueron imaginados a inicios del siglo XX por Albert Einstein y en los años setenta teorizados por Stephen Hawking. Algunos internautas colgaron imágenes de ambos científicos en su redes, una de ellas con el texto: "Muchas gracias por todo vuestro trabajo y esfuerzo, el mundo nunca os olvida".



Pero no todo fueron felicitaciones, pues las redes sociales no serían tales sin los imprescindibles "memes" que dejan volar la creatividad e imaginación de los internautas.



Muchas fueran las imágenes de rosquillas y otros dulces con un agujero en el centro, un montaje de Kim Kardashian tomándose un selfi con el agujero negro, o las comparaciones con el Ojo de Sauron de "El señor de los anillos".



Sin olvidar la foto de un perro negro sentado y mirando fijamente a la cámara en una imagen tomada en vertical, lo que definía una forma circular con ojos y hocico, con el texto: "los científicos han descubierto un nuevo tipo de agujero negro que tiene un campo gravitatorio tan intenso que no hay chuchería o comida que caiga dentro que pueda escapar".