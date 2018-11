Primera dama reacciona luego que un hombre insultó al presidente Varela

lunes 12 de noviembre de 2018 - 1:38 p.m.

Absolutamente nadie tiene el derecho ni la libertad de faltarte al respeto o insultarte

La primera dama de la república, Lorena Castillo de Varela, salió al paso, luego de que a su esposo, el presidente Juan Carlos Varela, un hombre le gritara "corrupto", en los actos de celebración del 10 de noviembre - en La Villa de Los Santos-.

Mediante una publicación en su cuenta de Instagram, Castillo de Varela escribió: "Absolutamente nadie tiene el derecho ni la libertad de faltarte al respeto o insultarte. Penado por ley calumnia e injuria. No lo hagas, no lo apadrines, no lo divulgues...ES ILEGAL", acompañado por las etiquetas #nobullying #cerodiscriminación.

La publicación se da luego de que la jueza de Paz de Santa Ana, Los Santos, Ileana Rita González, impuso una multa de $300 a Marcelino Ruiz Aquino, luego de que este le gritará al presidente de la República Juan Carlos Varela durante la celebración del 10 de Noviembre.