El primer selfie de pie de Sabrina junto a su madre

jueves 22 de noviembre de 2018 - 10:50 a.m.

La sobreviviente del accidente en Costa del Este sueña con volver a andar por cuenta propia

Marcas de heridas y operaciones, terapias es lo que caracteriza a la nueva Sabrina Murillo, sobreviviente del accidente en Costa del Este donde perdió a su padre, hermana y novio. Pero nada de lo anterior la detiene, y al menos así lo deja ver en su cuenta de Instagram que alimenta con sus avances.

Uno de ellos, y los que más ha sido celebrado por sus seguidores es el selfie que se tomó junto a su madre, el primero luego del accidente.

Sabrina agradeció la entereza de su mamá, y admiración por como se ha enfocado en su evolución a pesar de haber perdido a su esposo e hija.

"Quiero dedicarle este post a mi mamá, la persona más valiente y guerrera que yo conozco. No solo estás pasando por la pérdida de tu esposo e hija, sino que has dado todo desde el día o por mi salud y recuperación. Este es nuestro primer selfie juntas paradas (el primero de muchos más que vienen). Te amo, y nunca me cansaré de darte las gracias por todo lo que has hecho y harás por mí. Y cuando camine, se lo dedicaré tanto a Dios como a ti", escribió.

La joven también compartió su secreto para disimular algunas marcas: "la crema cicatrizante", cuyo uso lo ha extendido por dos meses. ¡y sí se ven los cambios!.

A Sabrina le falta un largo camino por recorrer, pero tal parece que lo hará en breve tiempo pues se muestra con ansias de volver a caminar por su propia cuenta. ¡Ánimos!

