‘No presiono a los diputados', Varela

martes 30 de abril de 2019 - 12:00 a.m.

Asamblea. El presidente de la República, Juan Carlos Varela, desmintió que hubiese presionado a los diputados para que ratifiquen a Luis F. Tapia, como magistrado de la Corte Suprema de Justicia, y a la canciller, Isabel de Saint Malo, y al embajador de Panamá en Estados Unidos, Emanuel González Revilla, como directivos de la ACP.

‘No se puede hablar de presiones he respetado el equilibrio de poder y la mejor prueba es que han pasado ya 16 meses y todavía hay magistrados a los que se les venció su periodo y no se han ratificado los nuevos, si hubiera ejercido presión ya tuviera magistrados. No he podido seguir nombrando funcionarios pendientes porque no se han ratificado los que envié, entonces para qué crear más expectativas en la población', indicó.

Sus declaraciones surgen luego que el mandatario anunciara que convocarán a sesiones extraordinarias para la aprobación de las reformas a la Ley del Cepadem y las ratificaciones que quedan pendientes.

En el caso del tema del Cepadem, se busca que todos los fondos que se recuperen de la corrupción sean devueltos a los jubilados y, de esa forma, cumplir con el bono que se había acordado.