‘Me presionaron para irme de Ampyme', Romero

domingo 23 de septiembre de 2018 - 12:13 a.m.

Es la única mujer que se postuló a presidente en las internas panameñistas

ENTREVISTA

Ada Romero, la exadministradora de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (AMPYME) aseguró en entrevista con el diario El Siglo Digital, que fue presionada para renunciar a su cargo en el 2015 y hecha un mar de lágrimas recordó sus inicios como vendedora y trabajadora manual.

Romero aseguró, por otro lado, que no corrió como diputada, representante o alcalde, por que no vive en el circuito donde actualmente ella milita, o sea, en El Ingenio, en Bethania.

‘No voy a ganar ese voto con mentira y aquí hay muchos diputados, representantes y alcaldes que no viven en la comunidad y alquilan, hacen contratos y salen en esa provincia o por ese área', indicó.

Por haber nacido en El Salvador, ¿No hay impedimento para que sea presidente?

No. Mi madre es salvadoreña y mi padre es de Darién. La Constitución dice que hay dos formas de ser panameña, el derecho de suelo y el derecho de sangre y, por este último, es que soy panameña.

¿Qué no le gustó de trabajar en AMPYME?

Todo me gustó de AMPYME, por que me hizo recordar cuando llegamos a este país. Aún recuerdo mi madre siendo enfermera, vendiendo en los establos del Hipódromo, por no poder logrado tener sus papeles en orden. Mi mamá enfermera y mi papá no estaba aquí, porque estaba en barco y verla cómo se enrollaba una toalla con la canasta vendíamos chicha, esto es emprendimiento. Trabajé además como empleada doméstica y mensajera y en el Banco Nacional de Panamá.

¿Se bajaría de sus aspiraciones a la Presidencia de la República para apoyar a otro candidato? Si, no tal vez.

No.

¿Es más arnulfista o varelista su partido?

Arnulfista.

¿Hubo nepotismo en AMPYME bajo su gestión? ¿Si, no, tal vez?

Si.

¿Cómo califica al gobierno panameñista de Juan Carlos Varela? ¿Bueno, malo, pésimo?

Buena

Aún recuerdo cuando le gritó a sus funcionarios en una conferencia, ahora se volvieron brutos ¿Es usted poca tolerante? Si, no, tal vez.

Tal vez.

¿El presidente Varela le pidió que dejará la AMPYME? ¿Si, no, tal vez?

Sí. Primero me lo pidió un diputado de mi partido y, en diciembre de 2014, me dijeron que había cambios en el gabinete donde estaba yo.

¿Cómo es la gestión de quien la reemplazó, María Dopeso? Buena, mala o muda.

Muda

¿Hay círculo cero en el panameñismo? Si, no, tal vez?

Si.