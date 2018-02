El presidente Varela recibe al diputado opositor de Venezuela Julio Borges

jueves 22 de febrero de 2018 - 8:52 p.m.

El presidente, Juan Carlos Varela, recibió hoy en el palacio presidencial al diputado opositor de Venezuela Julio Borges, con el que abordó la crisis política y social que vive el país suramericano.



La Secretaría de Comunicación del Estado panameño, que no anunció la visita de Borges, se limitó a decir en Twitter que durante la reunión se trataron "temas de la situación política, económica y social de Venezuela".



En el encuentro también estuvo presente la vicepresidenta y canciller panameña, Isabel de Saint Malo, según el mensaje publicado por el Gobierno del país centroamericano en la misma red social.



Fuentes de la comunidad venezolana residente en Panamá dijeron a Efe que el político venezolano pretendía abordar con Varela, entre otros asuntos, el problema de la migración venezolana.



Panamá exige desde el pasado octubre visa estampada a todos los venezolanos que quieran viajar al país, una medida que fue adoptada por el Gobierno para tratar de frenar la creciente migración venezolana y a la que Caracas respondió con reciprocidad.



Borges, quien participó en las fallidas negociaciones celebradas en República Dominicana entre el chavismo y la oposición, se reunirá el viernes con sus compatriotas afincados en Panamá y ofrecerá una rueda de prensa en un hotel de la capital panameña para contar más detalles sobre su visita.



El también expresidente del Parlamento venezolano, el único poder en manos de la oposición, ya había anunciado la semana pasada que iba a iniciar una gira por Latinoamérica para denunciar que las elecciones presidenciales de abril no cuentan con garantías y este jueves instó en un comunicado fechado en Caracas a formar un frente común contra esos comicios.



"Es necesario apoyar un gran frente tanto nacional como internacional, donde los venezolanos nos plantemos para defender nuestro derecho a tener unas elecciones presidenciales libres y a vivir en democracia", dijo Borges en el citado comunicado.



La coalición de partidos opositores Mesa de la Unidad Democrática (MUD), de la cual forma parte el partido de Borges, anunció este miércoles que no participará en las presidenciales convocadas anticipadamente para el próximo 22 de abril.



A los comicios presidenciales, se ha sumado una propuesta del chavismo de celebrar ese mismo día elecciones legislativas, que según la Constitución deben realizarse en 2020.