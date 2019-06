Presidente Varela condecoró a oficiales de los estamentos de seguridad del país

lunes 3 de junio de 2019 - 6:50 p.m.

"Esa foto será testigo del trabajo que hicimos, de las capacidades que vamos a dejar", Varela.

El presidente Juan Carlos Varela, condecoró a 13 oficiales de carrera directores, subdirectores y exdirectores de los estamentos de seguridad del país. El acto se llevó a cabo este lunes y dio las órdenes Manuel Amador Guerrero y Vasco Núñez De Balboa, en los grados Gran Cruz, Gran Oficial y Comendador

“En el día de hoy hemos condecorado a oficiales, directores, subdirectores y exdirectores de los estamentos de seguridad del país, que me han acompañado en estos cinco años, como presidente de la República, incluso algunos me han acompañado como vicepresidente y Canciller en su momento para luchar por la seguridad de este país”, afirmó el mandatario.

“La foto que nos tomaremos después de la condecoración envía un claro mensaje al país de un compromiso de haber descansado en oficiales de carrera, separados de la política partidista, separado de cualquier interés que no fuera la seguridad del Estado panameño. Esa foto será testigo del trabajo que hicimos, de las capacidades que vamos a dejar: instituciones fortalecidas, comprometidas, que no dieron ni recibiera una orden que no fuera procedente”, agregó el presidente Juan Carlos Varela.

La Orden Manuel Amador Guerrero, en el Grado de Gran Cruz:

- Rolando López, secretario Ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional

La orden Vasco Núñez de Balboa, en el Grado de Gran Oficial:

- Alonso Vega Pino, de la Policía Nacional.

- Eric Estrada, del Servicio Nacional de Fronteras.

- Heriberto Lorenzo, del Servicio de Protección Institucional.

- Gilberto Méndez, del Servicio Nacional Aeronaval.

- Miguel López; del Servicio Nacional de Migración.

- José Donderis, del Sistema Nacional de Protección Civil.

- A los ex directores Javier Carrillo, Omar Pinzón, Christian Hayer y Belsio González.

La orden Vasco Núñez de Balboa en el Grado de Comendador a los subdirectores:

- Jacinto Gómez, de la Policía Nacional.

- Oriel Ortega, del Servicio Nacional de Fronteras.

- Juan Pino, de la Aeronaval.