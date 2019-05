Presidente de Odecabe le pone fecha límite a Panamá para los Juegos del 2022

"En visitas anteriores nos hemos reunido con el director del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) y se hicieron muchas promesas, pero estas no han sido cumplidas. Espero que el nuevo gobierno cumpla con estos compromisos y que cumpla con el presupuesto para los Juegos", manifestó este jueves el directivo de Odecabe en conferencia de prensa.



Stoute dejó claro que para octubre de este año se dará una asamblea general en la organización y en esta se verá cómo van los avances en Panamá.



"El apoyo del gobierno es fundamental, repito. Se va a hacer una reunión en octubre de este año, para ese mes se debe tener una respuesta y para entonces se tomará la decisión de si se puede proceder con los Juegos de 2022 en Panamá", advirtió el dirigente.



El alto mando de la Odecabe adelantó que la asamblea general está programada para el 31 de octubre de este año, pero "en el ínterin mis colegas y yo regresaremos a Panamá para ver que se le haya dado el apoyo completo".



Según Henry Pozo, presidente del comité organizador de los Juegos, el gobierno panameño se comprometió con un presupuesto de 200 millones de dólares para llevar adelante la justa deportiva, y el mismo está divido en 80 millones que debería dar el gobierno de turno y saliente, mientras que el resto (120 millones de dólares) le quedaría al gobierno entrante.



"Esperamos poder tener este apoyo del Gobierno y, de cumplirse, que Panamá pueda tener unos excelentes Juegos Centroamericanos y del Caribe", apuntó Stoute.



Sobre si habría un plan B en cuanto a un cambio de sede Stoute señaló: "Los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2022 estaban contemplados para darse en Guatemala y Panamá es el plan B. No se tiene un plan C por el momento".



Panamá fue escogida como sede de los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2022 por la Odecabe en la asamblea general realizada en febrero de 2017 en Barranquilla, Colombia.



De ratificarse la sede, esta será la tercera ocasión en que la justa deportiva regional se desarrolle en Panamá, que ya la organizó en 1938 y en 1970.