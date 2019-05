Presidente electo anuncia parte de su gabinete

jueves 23 de mayo de 2019 - 12:13 a.m.

Cortizo se comprometió a sumar a más mujeres en cargos que faltan.

La pregunta que muchos se hacen es ¿quiénes serán los responsables de dirigir las nuevas carteras que se crearán bajo el gobierno del presidente Laurentino Cortizo? Quien ayer, en conferencia de prensa, anunció los nombres de los primeros siete ministros y un director para su gestión.

Nuevas carteras

El Ministerio de Cultura y el Ministerio de la Mujer, se encuentran entre los faltantes y que serán develados también en los próximos días.

Cortizo dijo que, en cuanto a el o la que dirigirá esta entidad de cultura, deberá ser una persona que de, forma general, atienda todos los campos culturales y no solo uno de su especialidad, tal como se ha registrado en los últimos años ‘cultura al final es todo'.

Paridad

También hubo objeciones, pues dentro de los primeros ministros, solo Doris Zapata en el Ministerio de Trabajo, levantó la insignia de los espacios femeninos.

Sin embargo, Cortizo aseguró que ‘faltan otras designaciones y en estas vienen un grupo de mujeres muy talentosas, igual a nivel de los viceministerios'.

¿Ministro consejero?

El gobernante advirtió que la figura de José Alejandro Rojas va a trabajar en mancuerda con el recién electo ministro de Relaciones Exteriores, Alejandro Ferrer.

‘Él será un facilitador de la inversión en Panamá, es decir, que los inversionistas que están en Panamá sepan que tienen un aliado y que éste estará cerca del presidente, porque lo que nosotros queremos es inversiones y que podamos dejar de ponerles trabas, con la única condición de que se generen empleos para los panameños', dijo.

‘Nito' Cortizo advirtió que con la designación de Rojas, no se trata de aumentar la cartera del Estado, la idea es que sea un facilitador.

Advertencia

El mandatario electo advirtió, por otro lado, que las auditorías en las instituciones del Estado a la salida del actual gobierno, deben hacerse, pues ‘hay que informarle al país cómo al final se recibe el Gobierno y cada institución, esto debe ser lo más rápido posible'.

Cortizo aseguró que durante su mandato no está permitido ‘uno no mentir, dos no robar... tres no hacer trampa y... ese es el código que les exigiré a los ministros, pues nosotros tenemos un compromiso con el país'.

Por otro lado, el presidente Cortizo pidió a todo el pueblo que no lo dejen solo, ‘necesitamos a cada persona, independientemente de quiénes nos adversaron y los que estarán en oposición y creen que hemos hecho algo mal, pues díganlo, no solo señálenlo, sino propongan. He tenido oportunidad de conversar con algunos, incluso con la candidata y nos han dicho ya pasó la contienda, ahora debemos trabajar juntos por Panamá'.

IFARHU

Bernardo Meneses. Licenciado en Relaciones Internacionales de la UP. En 2017, posgrado en Docencia Superior en UDELAS. En 2014, laboró en Relaciones Internacionales de la Alcaldía de Arraiján y en la Defensoría del Pueblo como especialista en Derechos Humanos. Desde 2016 labora en la Unidad de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional.

Presidencia

José Gabriel Carrizo. Abogado, egresado de la USMA. En el 2005 fundó junto a otros colegas, la firma forense C&A Abogados, en la que ejerce su profesión, y también participa de empresas familiares en los sectores de la construcción y la ganadería. Inició su carrera política en el 2007, al inscribirse en el PRD, para acompañar a ‘Nito' Cortizo en sus primeras aspiraciones.

MOP

Rafael Sabonge. Se graduó de ingeniero civil, en 2001 en la Universidad de Texas, en Austin. Tiene un posgrado en Estructuras Metálicas en la Universidad Politécnica de Madrid. Fungió como gerente general de MDM Inmobiliaria, empresa promotora inmobiliaria y, entre 2010 y 2013, trabajó como gerente del proyecto de la construcción de la nueva sede del Tribunal Electoral, an Ancón.

Trabajo

Doris Zapata. Es egresada de la Universidad de Panamá como abogada. Tiene un Diplomado en Negociación, Tratados y Comercio Internacional de la Universidad de Santiago de Chile y otro en Gobernabilidad. Ha sido asesora legal en la Dirección Nacional de Migración, en el Ifarhu y en la Alcaldía de Panamá. De 2004 a 2009 fue viceministra de Desarrollo Social así como de Vivienda.

Relaciones exteriores

Alejandro Ferrer. Egresado de la USMA, en Derecho, doctorado en la Ciencia del Derecho en la Universidad de Michigan. Fue miembro del Consejo de Relaciones Exteriores. Entre 1994 y 1995 fungió como embajador ante la OMC en Ginebra, Suiza, y embajador alterno ante la ONU. En 1996 y 1997 fue viceministro de Relaciones Exteriores.

Comercio

Ramón Martínez. Graduado en Derecho de la USMA. En el 2002 estudió Maestría en Derecho en la Universidad de Minessota, E.U., y, en 2016, obtuvo un MBA en Aden y en la Universidad de Barcelona. Es miembro del Comité de Cumplimiento del Credicorp Bank y, desde 2007, ejerce sus actividades profesionales como abogado en materia comercial para diversas empresas locales e internacionales.

Seguridad

Rolando Mirones. Es Licenciado en Derecho de la Universidad de Panamá. Tiene Maestría en Derecho con especialización en Negocios Internacionales en la University of San Diego. Entre 1996 y 1999 ejerció los cargos de subdirector y director general de ingresos. De 2005 a 2008 fue director de la Policía Nacional y, a partir de 2008, hasta el 2015 fue vicepresidente de Operaciones de Grupo Los Pueblos.

Ministro Consejero

José A. Rojas. Es ingeniero industrial por Purdue University. En 2004 y 2006 trabajó en General Electric en que lideró proyectos en EE.UU. En 2006, pasó al Corporate Audit Staff de GE, en que lideró proyectos de inversión de GE en México y varios países de América. En el 2009 y 2012 trabajó en el Grupo Corcione y, desde el 2008, es socio fundador del Grupo Urbe, en el cual es director.

Economía y Finanza

Héctor Alexander. Es economista egresado de la Universidad de Panamá. Es candidato a doctor en Filosofía de la Economía, por la Universidad de Chicago, en EE.UU. Fue miembro del equipo económico del Dr. Nicolás Ardito Barletta durante las negociaciones de los Tratados Torrijos - Carter. (1976-1977). Fue subgerente de la Zona Libre de Colón y, entre 2004 y 2007, ejerció el cargo de viceministro de Economía.