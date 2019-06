‘Presidenta de la Asamblea podría se conducida'

martes 18 de junio de 2019 - 12:13 a.m.

Ábrego está en desacato y se le podría denunciar ante la Corte

La nota enviada por el contralor general de la República, Federico Humbert, al presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Hernán De León, en cuanto al impedimento de la presidenta de la Asamblea Nacional, Yanibel Ábrego, podría provocar que dicha funcionaria pueda ser conducida.

Según el abogado penalista, Víctor Orobio, ‘la funcionaria podría ser conducida y el contralor Humbert lo que debe hacer es activar un proceso que se llama desacato y no estar quejándose con notitas'.

Juristas opinan

‘Esto no es un relajo, es algo muy importante, esto no se maneja con notas, ni con querellas ni quejas, porque no es un tema familiar, sino que es un asunto legal, la ley hay que cumplirla y, si la Asamblea no cumple con el mandato de la Corte Suprema de Justicia, lo que precede es un proceso de desacato en contra de la presidenta de la Asamblea, inclusive, puede llegar a ser conducida', afirmó Orobio.

El jurista concluyó que la presidenta de la Asamblea no está acatando una orden de la CSJ y tal situación es grave.

En tanto, Carlos Augusto Herrera, exfiscal auxiliar de la República, indicó que ante tal proceder de la presidenta del Órgano Legislativo, Yanibel Ábrego, ‘el contralor Humbert tiene que denunciarla ante la CSJ porque es este órgano el que juzga a los diputados'.

Por otro lado, el constitucionalista y docente universitario, Miguel Antonio Bernal, se expresó en duros términos y subrayó que ‘el contralor Humbert en estos casi cinco años se ha caracterizado por ser un encubridor y apadrinador de toda una serie de delitos que le hacen daño al país, no solamente al refrendar todas las planillas de la Asamblea Nacional si no también las adendas y demás contratos con [la empresa] Odrebrech'.

Bernal agregó que ‘es pura demagogia barata y engaño a la opinión pública, porque la Asamblea no mueve un solo centavo si no es con autorización de la Contraloría y del MEF'.