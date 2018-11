Presentarán otra denuncia contra el TE

sábado 10 de noviembre de 2018 - 12:13 a.m.

Poco a poco se definen las ofertas presidenciales por la libre postulación. Los candidatos denuncian manipulación de firmas

ELECCIONES

A menos de 24 horas de haberse conocido la actualización de la cantidad de firmas que tienen los aspirantes a independientes, Marco Ameglio, precandidato a presidente por la libre postulación, en conferencia de prensa, denunció manipulación de las cifras de las firmas de respaldo.

Ameglio manifestó que le resulta extraño que desde el día uno, de la primera entrega de libros de firmas, en el cuarto lugar cuando ha entregado miles de firmas y no ‘ha habido ningún solo informe congruente con la realidad de las firmas'.

Agregó que hay personas que depuran las firmas que no son peritos ‘tienen a jóvenes haciendo camarones determinando la validez de la voluntad de los ciudadanos, decidiendo el futuro del país'.

Advirtió que lo ponen a recuperar firmas para luego, presuntamente no sumarlas, ‘sino que me aumentan las cifras rechazadas, es obvio que lo que quieren es dejarme en cuarto lugar. Hay una mano negra, está creando una verdad ficticia'.

Ameglio señaló que presentarán el lunes una denuncia penal con relación a esto ‘porque tengo pruebas, grabaciones, tengo elementos para sustentar la denuncia'.

El preaspirante contó que ‘ayer, antes que las últimas cifras salieran, nos reunimos con la persona encargada reconoció que, en efecto, las cifras no eran reales y veraces. Preguntamos que cómo iban a publicar estas cifras y me dijeron que no denunciara en un acto de buena fe y se comprometió esta encargada en suspender la publicación de las cifras y, como ven, no cumplió'.

Estos señalamientos se unen a las denuncias que han hecho públicas candidatos presidenciales como Miguel Antonio Bernal, quien en múltiples ocasiones se ha quejado de presuntas irregularidades en estas depuraciones de firmas. Bernal ayer se presentó al TE a entregar 2,100 rúbricas de respaldo.

‘Es inconcebible que más de 200 mil firmas que han entregado los distintos candidatos de libre postulación, 10 mil hayan sido rechazadas, es decir, que estaban haciendo las depuraciones bajo criterios que no eran las adecuados', afirmó.

Bernal manifestó que desde el lunes iniciará su tiempo de rescate de firmas que han sido rechazadas por el TE.

Las últimas cifras del TE reflejaron que la candidata Ana Matilde Gómez rebasó a Dimitri Flores, quien por un año fue coronado como el candidato con más firmas.

Ante esta eventualidad, Flores restó importancia y felicitó a la diputada independiente por su logro.

‘Ella [Gómez] trabajó arduamente por esto y llegó, yo se lo celebro, obviamente hay que destacar que nosotros por dos meses estuvimos detenidos primero porque estábamos atendiendo cuestiones de nuestras empresas y segundo por que estábamos dándole oportunidad a los otros para que hicieran el trabajo, hace dos semanas volvimos a las calles y la próxima semana verán los resultados', expresó Flores.

En cuanto a los señalamientos de Ameglio, Flores expresó que si fuera cierto lo de las manipulación él fuera el primero en denunciarlo, por ser a quien más se le ha rechazado rúbricas, ‘decir esto, no está bien, no manda un buen mensaje'.