Presentan herramienta para medir la pobreza en Panamá 

La vicepresidenta y canciller panameña, Isabel De Saint Malo, explicó que el llamado Índice de Pobreza Multidimensional de Niños, Niñas y Adolescentes (IPM-NNA) es un complemento a las mediciones monetarias tradicionales, ya que tiene en cuenta todos los elementos que conforman la pobreza infantil.



El índice, avalado por las Naciones Unidas y la Universidad de Oxford, señala que la pobreza multidimensional afecta, en promedio, al 32,8 por ciento de los menores de entre 0 y 17 años en Panamá, y que esta tiene una incidencia del 45,6 por ciento.



La pobreza, sin embargo, no afecta a todas las provincias por igual y aumenta considerablemente en las comarcas indígenas de Guna Yala, Ngäbe-Buglé y Emberá, donde el índice alcanza el 99,3 por ciento, el 95,4 por ciento y el 81 por ciento, respectivamente.



Las provincias centrales de Los Santos (9,8 por ciento) y Herrera (12,1 por ciento), y la capital panameña (19,6 por ciento) son las que presentan mejores datos, según la información oficial.



"Este instrumento arroja información mucho más precisa para asegurar que las políticas públicas apunten a los más vulnerables. Los niños y adolescentes son los que sufren de más privaciones simultáneas. Lo que no se mide no se logra", indicó la vicepresidenta y canciller.



Los pobres, apuntó, no son solo las personas sin dinero, sino también las que no tienen educación, vivienda digna, acceso a agua potable u hospitales públicos cerca de casa, entre otras prestaciones.



El índice, basado en la metodología Alkire y Foster, fue presentado en el marco del X Foro Ministerial para el Desarrollo en América Latina y el Caribe, en el que participan representantes de una veintena de países de la región, así como altos representantes de las Naciones Unidas.



Panamá ya lanzó en 2017 un Índice de Pobreza Multidimensionl (IPM) a nivel general, que actualiza anualmente y en cuya última entrega señala que cerca de 778.000 personas viven en condiciones de pobreza, lo que representa el 19,1 por ciento de la población total panameña.



"Panamá ha logrado sacar de la pobreza a 150.000 panameñas. Faltan muchos, lo reconocemos, pero no es poca cosa y nos llena de alegría saber que estamos en el camino correcto. No solo es importante avanzar, es importante avanzar con la velocidad que se requiere", declaró De Saint Malo.



A pesar de que el crecimiento económico de Panamá es menor que hace unos años, el país sigue siendo uno de los grandes motores regionales y en 2017 su producto interior bruto (PIB) se expandió un 5,4 por ciento.