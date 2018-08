Preocupación por la salud y la educación en Panamá

El caso de la salud muestra una situación grave dice presidente de la CCIAP

‘La salud, al igual que la educación, constituye una de las grandes preocupaciones de nuestra sociedad, tanto por su impacto en la vida de la población como en el modelo de desarrollo futuro del país', expresó Gabriel Barletta, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP).

La CCIAP, en alianza estratégica con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y otros gremios empresariales, realizó ayer el segundo, Foro de Salud y Seguridad Social ‘Por un sistema de salud: Preventivo, universal y de calidad', como parte de su proyecto Agenda País 2019-2024.

Durante la descripción y diagnóstico del programa de enfermedad y maternidad, César Tribaldos, expresidente de la CCIAP y coordinador del foro, señaló que es un sistema de reparto puro, no requiere reservas, actualmente tiene excedentes de ingresos vs egresos: (en el 2015 + $196 millones y 2016 + $145 millones), no hay suficientes insumos, reactivos de laboratorio, medicinas, médicos y equipos para atender a la población asegurada, exceso de gastos (2016 + $158 millones - vs - 2015). Ejemplo: gasto de personal + 22% ($95 millones) y problema de eficiencia administrativa.

