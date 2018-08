Prefieren a Cortizo

jueves 23 de agosto de 2018 - 6:47 p.m.

Esto surge con la alianza que formo el exalcalde capitalino con Balladares

Las deserciones de la campaña de Juan Carlos Navarro siguen en aumento y ayer más de 20 candidatos a diferentes puestos de elección del PRD por el sector de Arraiján, encabezados por la aspirante a diputada Kayra Harding, decidieron abandonarlo definitivamente y unirse a la campaña de Laurentino “Nito” Cortizo.

De acuerdo con Harding, tanto ella como su equipo de trabajo decidieron brindarle respaldo a Cortizo porque la propuesta que ofrece es la mejor opción para el partido en las próximas elecciones.

“En mi equipo hay más de 20 candidatos a representantes y alcaldes que apoyan mi propuesta como diputada y ahora ellos con sus equipos de trabajo también respaldarán a Cortizo en Arraiján, para que alcance el triunfo este 16 de septiembre en las elecciones primarias del PRD”, recalcó Harding.

Destacó que no se podía tapar el sol con la mano, ya que Cortizo no solo es líder en todas las encuestas de opinión, sino que en las calles su propio equipo de trabajo reconocía el respaldo que tiene de la gente, no solo de los miembros del PRD, sino también de los independientes.

Según Harding, Arraiján es uno de las bastiones tradicionales del PRD, donde este partido ganó la alcaldía y la mayoría de representantes del distrito y con la propuesta de Cortizo que busca un mejor país y la unidad del partido, seguirán como la fuerza dominante en este sector y en todo el país.