Precandidatos, al filo de la navaja, en cuanto a la veda

miércoles 16 de mayo de 2018 - 12:13 a.m.

‘Si alguien piensa que se viola la veda, que ponga la denuncia', Díaz

ASPIRACIONES

Aunque los precandidatos a los distintos cargos de elección popular conocen que están en veda electoral, se arriesgan a circular en las redes sociales, vídeos con mensajes alusivos ‘a un mejor Panamá', en los que denuncian también lo que denominan ‘mala gestión' del Gobierno de turno. Esto es en oposición al mensaje institucional de las autoridades del Estado que advierten que bajo la gestión del presidente Juan Carlos Varela ‘las cosas han mejorado'.

Santana Díaz, subdirector de Organización Electoral del Tribunal Electoral (TE), indicó que estos videos virales en las redes social ‘es lo que llamo caminar al filo de la navaja, es decir, si te resbalas un poquito en buen panameño te vas del lado de la violación de la veda electoral, si te mantienes en la línea recta, estás entre lo que cumples y lo que no cumples, pero no rebasas la competencia, ni le das la oportunidad al Tribunal Electoral para que te investiguemos y procesemos'.

Díaz explicó que la veda, fundamentalmente, lo que prohíbe es hacer campaña política y divulgar propuestas y ‘estar pautando para que le den el conocimiento al ciudadano de saber que fulano está aspirando a un cargo'.

Algunos de los preaspirantes que han llevado adelante distintos tipos de vídeos ‘por un mejor Panamá', son el candidato de Cambio Democrático, Rómulo Roux; también Laurentino ‘Nito' Cortizo y Juan Carlos Navarro, estos últimos del PRD.

Incluso, mucho se cuestionó las palabras del presidente Varela en una inauguración en Coclé, donde algunos aseguran que en clara violación a la veda, presuntamente pidió el voto para el panameñismo en los comicios generales de 2019.

‘Yo no soy quién para decirle a ustedes cómo votar en las próximas elecciones... ahora que entra la campaña política, vendrán muchos a ofrecer y ustedes tomarán su decisión, pero lo más importante, y se lo pido por sus hijos, es que piensen bien su voto y asegúrense en darle continuidad a la honestidad en la gestión de gobierno, para que así se puedan cuidar a las futuras generaciones', manifestó el gobernante.

Su hermano y diputado, José Luis Varela, indicó que ‘el presidente lo que estaba pidiendo es honestidad en la persona que vaya a salir en el 2019, él no pidió que votaran por el candidato del partido, eso es falso'.

Roux, por su parte, dijo que no se ha violado la veda ‘he hablado con los magistrados del TE y me han dicho que cualquier persona puede emitir su concepto sobre lo que es bueno o malo en el país, lo que no podemos es pautar y pedir el voto'.

En tanto, Gerardo Solís expresó que defiende la libertad de expresión de todos los PRD ‘porque va acompañada en contrapuntos de la libertad de información. El pueblo merece conocer la situación del país'.

PROHIBICIONES

La propaganda electoral las publicaciones, imágenes, grabaciones y expresiones que se difundan como campaña electoral.

$50

a 1,000 dólares van las sanciones por violación a las normas electorales.