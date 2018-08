Porcell refuta a De León, quien asegura que fue chantajeado

martes 14 de agosto de 2018 - 12:01 a.m.

A raíz se esta extorsión podría ‘caerse' el caso contra Martinelli

A pocos días que el presidente encargado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Hernán De León, asegurara que no era extorsionado a través de una supuesta grabación, por el caso de escuchas telefónicas contra el exmandatario Ricardo Martinelli, la procuradora de la Nación, Kenia Porcell, reveló ayer que en una conversación con este magistrado de la Corte este le confirmó que, a raíz de estas presiones y chantajes ‘tumbarían el caso contra el exmandatario'.

‘El tema está enredado, enredado. El caso RM se va a caer, lo vamos a anular. Ya los magistrados en pleno decidieron que se va a caer, lo vamos a anular y viene para la Procuraduría', declaró Porcell, que supuestamente le dijo De León en una conversación que mantuvo con él, el pasado el 30 de julio a las 3:00 p.m.

Cuenta la jefa del Ministerio Público que intentó persuadirlo para que cambiara de opinión, ‘si ustedes hacen eso el país los va a linchar, la sociedad está contando con la Corte', fue entonces cuando le reconoció sobre el pinchazo del que fue objeto presuntamente, ‘esos &%#$"#& me grabaron, me grabaron'.

Porcell le aclaró que este era un caso con responsabilidad de la Corte Suprema ‘ustedes tienen que jugar el papel histórico'.

‘Frente a esto le cuestioné y le dije quién te mandó acá, su respuesta fue Ayú me usa, pero yo lo uso también... le pregunté ¿los magistrados están de acuerdo con esto? Y me respondió Oydén se va, Asunción y Tello están de acuerdo en que lo de Mejía no va, Russo no sabe de nada y la última vez nos demoramos fue por ella y Mejía se va', manifestó la procuradora.

Porcell instó a De León que presente la denuncia ‘porque alguien le mostró una grabación en la que usted es una víctima y además alude a cinco mil personas más'.

Reacciones

El catedrático Miguel Antonio Bernal manifestó que para nadie es un secreto que hay corrupción en la Corte, pero ‘creo que flaco favor le hacen al país sus declaraciones. Ella debe saber que esta no es la vía procesal que se debe tener, qué hay detrás de estas declaraciones, una clara intensión de tratar de decapitar varios magistrados o emparapetar un juicio que empezó mal, voy a criticar está telenovela'.

Por su parte, el diputado panameñista, José Antonio Domínguez, aseguró que de ser ciertas estás declaraciones hay que llamar a estos magistrados a juicio ‘y procesarlos por acto de corrupción'.

La diputada Zulay Rodríguez dijo que ella debería poner la denuncia con relación a esto, ‘deberíamos citarla, hay que ver si tenemos los votos para que venga a responder'.

En su cuenta de Twitter, el empresario Aurelio Barría dijo que ‘graves y delicadas declaraciones de procuradora Kenia Porcell. Todo parece que hay presiones e intereses entre magistrados, esto es vergonzoso, No mas! A la calle!'. El abogado del expresidente, Sidney Sittón, twiteó que las ‘declaraciones de la procuradora Porcell evidencian que pinchó al magistrado Hernán De León y grabó conversación con él. Estado salvaje. Debe renunciar al MP'.