Porcell presenta una denuncia tras destapar conversación con el magistrado De León

martes 14 de agosto de 2018 - 12:15 p.m.

Porcell dijo que en una conversación con el presidente encargado le contó sobre presiones y chantajes

La procuradora de la Nación, Kenia Porcell, presentó una denuncia en la Sección de Atención Primaria de la Fiscalía Metropolitana, sobre los hechos que reveló ayer.

Porcell dijo que en una conversación con el presidente encargado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Hernán De León, este le contó sobre presiones y chantajes y que ‘tumbarían el caso contra el exmandatario'.

Porcell le aclaró que este era un caso con responsabilidad de la Corte Suprema ‘ustedes tienen que jugar el papel histórico'.

"La Procuradora Kenia I. Porcell D. presenta denuncia en la Sección de Atención Primaria de la Fiscalía Metropolitana, de los hechos que se hicieron públicos el día de ayer. Al finalizar dará declaraciones a los medios de comunicación", publicó el Twitter del Ministerio Público.

"He narrado casi todo los que me dijo, principalmente cuando indico que lo habían grabado y que el caso se iba a caer", añadió a su salida Fiscalía Metropolitana.

"Desde mi óptica el estaba nervioso cuando me decía 'Me grabaron'. Hernán quien te mando a darme el mensaje dile que no me interesa", acotó.