Porcell: “Haga gala de su genero”

jueves 16 de agosto de 2018 - 8:57 p.m.

Hernán De León rompió el silencio y procuradora reacciona inmediatamente

El magistrado presidente encargado de la Corte Suprema de Justicia (CJS), Hernán De León, brindará declaraciones sobre la conversación que tuvo con la procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, esté ratificó que no mantiene presión ante el caso Martinelli.

“Yo me reuní el lunes 30 de julio con ella. Fui a esa cita con el propósito de establecer lazos de mayor comunicación entre el Ministerio Publico y el Órgano Judicial; y a mi no me consta que haya una grabación”, explicó De León en una entrevista a TVN.

Además justificó que cerro su cuenta de twitter porque les llegaba preguntas.

Por su parte, Porcell reaccionó inmediatamente a las palabras del magistrado y se reafirmó en que a Hernán lo habían grabado.

“Después de más de 16 días aparece y el país lo estaba viendo. El debió sincerarse y decir quien lo grabó. El tiene miedo y deberia hacer honor a su genero, el vino a mi despacho y no hay razon para que venga a mi despacho a decirme que el caso RM lo iban anular”, expresó la procuradora.

