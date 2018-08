Porcell: ‘casos Vernon y Blue Appel siguen investigándose'

jueves 23 de agosto de 2018 - 12:13 a.m.

Las declaraciones de la procuradora se vertieron ayer en la Concertación Nacional

JUDICIAL

La procuradora general de la Nación, Kenia Isolda Porcell, afirmó en ‘el Ministerio Público no se viola la ley' esto ante los señalamientos que se hacen sobre la forma tan detallada en que narró los hechos en su oficina con el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Hernán De León.

Porcell indicó que hay una parte de la conversación con el magistrado ‘donde me hace comentarios sobre temas familiares de salud de algunos miembros de los magistrados, que son temas que no me corresponden dilucidarlos aquí, hay un respeto a la privacidad, solo narré lo importante'.

Su reacción se da luego de salir de su sustentación con los miembros de la Concertación Nacional ayer, lugar donde profundizó sobre lo ocurrido con De León y brindó detalles sobre el estatus de los casos de alto perfil.

¿Dónde está Vernon?

Aseguró, por otro lado, que el caso de la desaparición de Vernon Ramos, oficial de la Dirección de Supervisión de la Superintendencia del Mercado de Valores, aún se encuentra abierta en la Fiscalía de Crimen Organizado, pese a que data del 2012.

‘Si no hubiera postura del silencio, estoy segura que muchos o alguien sabe dónde está, porque nosotros estamos haciendo las investigaciones, para nosotros no es un capítulo cerrado, los fiscales siguen buscando pistas', indicó.

Odebrecht

La procuradora aseguró que tiene conocimiento que la multa pactada en los acuerdos de colaboración con la empresa Odebrecht que es de $250 millones, se pagan en el tiempo.

Advirtió a su vez que hay implicados que se amparan en el fuero electoral.

‘Las investigaciones contra cada uno inició antes del periodo electoral, entonces hay, efectivamente, personas que están teniendo este fuero penal, los fiscales están haciendo la solicitud [de levantamiento]', explicó Porcell.

¿Blue Appel?

La primera fiscal del país explicó que es un caso que está en reserva, sin embargo, cuenta que ‘tienen una línea de investigación que nos indica que hay dos sociedades más canastas, donde había el mismo esquema de corrupción'.

Porcell explicó que gracias a la colaboración el caso se sigue investigando. ‘El Ministerio Público ahora no tiene cinco procesado, tiene más de 35 procesados. Se han hecho aprehensiones en dinero y se ha hecho la detención de una abogada', detalló.

Por lo que, instó a las personas que tengan conocimiento sobre los delitos, que colaboren con la justicia, ‘pues no puede haber una cultura del silencio'.

Concertación Luego de la sustentación de la procuradora Kenia Porcell en la Concertación Nacional están a la espera que el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Hernán De León, confirme su asistencia, luego que fuera citado por los comisionados. Alfonso Fraguela, vicepresidente del Colegio de Abogados, instó a De León a que dé sus versiones sobre la conversación con Porcell. ‘Los puestos que ellos ocupan son efímeros y estas diferencias entre ellos traen el deterioro de la credibilidad en la administración de justicia', dijo Fraguela.