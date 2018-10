Pompeo dice que acuerdos entre China y Panamá son muy "buenos para ser ciertos"

viernes 19 de octubre de 2018 - 8:40 a.m.

Artículo publicado en The New York Times informó que el Secretario de Estado de EEUU dio a entender que la empresa estatal panameña no se está comportando de manera transparente

Un artículo publicado en el destaco medio estadounidense The New York Times explica, entre otros temas, que el Secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, expresó su preocupación al presidente Juan Carlos Varela respecto a los más recientes acuerdos entre China y Panamá, tras el reestablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambas naciones.

De acuerdo con Pompeo, Estados Unidos no se opone al interés del país asiático a abrirse a otros mercados y fortalecer sus relaciones internacional, sino que se considera que no se está siendo transparente, y que los acuerdos donde, supuestamente, se beneficia ampliamente a Panamá son muy "buenos para ser cierto".

El medio detalla las siguientes declaraciones de Pompeo: "La importancia no es que China esté compitiendo en el mundo. Damos la bienvenida a eso. Es cuando las empresas estatales se muestran de una manera que claramente no es transparente, claramente no es impulsada por el mercado y diseñada para no beneficiar al pueblo de Panamá, sino para beneficiar al gobierno chino ".

"Los formuladores de políticas señalan el contrato de arrendamiento de 99 años y la equidad de control que una empresa estatal china obtuvo en diciembre pasado en un puerto en Hambantota, Sri Lanka, después de que el gobierno de Sri Lanka no pagara los préstamos. Los funcionarios estadounidenses sospechan que el puerto se utilizará para actividades militares y le dará al Ejército Popular de Liberación una importante presencia en el Océano Índico, y temen que China pueda duplicar tales proyectos en otros lugares, incluso en el Hemisferio Occidental", señaló el medio.