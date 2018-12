‘En política no hay que tener enemigos', Camacho

domingo 16 de diciembre de 2018 - 12:13 a.m.

El vocero del expresidente Ricardo Martinelli manifestó que si en el próximo Gobierno le ofrecen un puesto, tal vez lo aceptaría

Luis Eduardo Camacho, quien es vocero del expresidente de la República, Ricardo Martinelli, manifestó que ‘la Asamblea requiere grandes cambios, no tanto de nuevas leyes porque leyes hay bastante, lo que se necesita es gente comprometida y que jueguen su rol, ahora mismo siento que hay mucha gente que está pensando en la siguiente elección y funcionan como representantes de corregimiento y alcaldes', para lo cual optó por postularse para diputado para San Miguelito por Cambio Democrático (CD).

‘El amigo fiel', como se hace llamar, manifestó que, de ganar la curul, presentará leyes que beneficien a todo el país, no solo a su circuito, ‘la mejor manera de legislar para nuestro circuito es haciendo que las leyes que están, se cumplan, y si los funcionarios no están cumpliendo, jalarle las orejas. A la Asamblea Nacional puedes ir a figurar o a solucionar los problemas del pueblo, mi trabajo va a ser para el pueblo de forma general'.

¿Considera que ahora que el caso Martinelli está en la justicia ordinaria, hay más oportunidad de defenderse?

El caso del expresidente es estrictamente político y, si hay algo que ha ayudado en el sistema penal acusatorio, es que establece las audiencia publicas. En ese proceso no hay una sola evidencia, documental, testimonial o tecnológica que diga que Ricardo Martinelli, el expresdiente, ordenó las escuchas telefónicas. O sea, la fruta del árbol podrido se pudrió, además de que las violaciones de su debido proceso. El proceso de Ricardo Martinelli se va a resolver el día cuando quien lo generó por razón de su poder político lo vaya perdiendo, estamos en los últimos días de Pompeya del presidente Varela y creo que ahora hay más posibilidad de que la solución se dé, porque nadie se hunde con el que se está ahogando.

Usted ha dicho que es amigo de Popi Varela... ¿Cómo hace para ser su amigo, cuando se dice que el Gobierno de este, ha hecho todo para destruir el partido en el que usted milita?

En política no estoy para hacer enemigos. Tengo una amistad personal con Popi, pese a que tenemos adversidades políticas. Ahora, si hay alguien que ha enfrentado con severidad este Gobierno soy yo pero, en política, siempre me ha gustado ver las cosas que puedan unirnos que aquello que nos separan, hay heridas que se han hecho profundas y creo que esto es lo peor que ha hecho Juan Carlos Varela.

¿Se puede interpretar esto que todos comen del mismo plato?

Cuando yo me siento con un amigo a conversar sobre temas personales, hablo de temas personas, pero cuando hablo con mis adversarios de temas políticos la conversación es distinta. Yo me he sentado con gente del PRD y eso que los he adversado la mayor parte de mi vida y seguiré reuniéndome con ellos las veces que tenga que hacerlo, ya sea con el PRD, panameñismo para buscar lo mejor para el país, porque cuando las palabras no funcionan generalmente viene la bala y esta trae más violencia que no ve de qué partido eres y la violencia solo genera más violencia.

Usted devenga algún salario por ser vocero del exgobernante y, si es así, ¿cuánto le paga el señor Martinelli por ser su vocero?

Sí tengo relación laboral con el señor expresidente, yo soy un asesor, pero el que toma la decisión es él. De cuánto me paga, eso es algo que dejamos entre él y yo, no es que tenga algo malo sino que no puedo hacer cosas que él no me ha autorizado hacer. Ahora si te digo algo... que si es por el apoyo que Ricardo Martinelli nos da, deberíamos tener una fila de gente apoyándolo, porque a mucha gente ayudó económicamente y después le dieron la espalda, esto no es un asunto de plata, sino de convicción.

De ser diputado de la nación, ¿pensaría en despojarse de perrogativas parlamentarias? Si, no, tal vez.

Sí, si las hubiese.

¿A CD le conviene hacer alianza de gobierno con: PRD, Alianza, FAD o Molirena?

Molirena.

¿Seguirá siendo vocero del exmandario si sale diputado en San Miguelido? Si, no, tal vez.

Eso lo decide Martinelli.

Recuerdo cuando el abogado Sidney Sittón y usted se enfrentaron en las redes sociales. Él le dijo que usted no era abogado para opinar del caso del señor Martinelli y usted le dijo que era el vocero del exmadatario, ¿ya limaron sus asperezas? Si, no, tal vez.

No.

Después de haber estado en tantos partidos, podría decirse que encontró su norte en Ricardo Martinelli, ¿ha pensado cambiarse de colectivo? Si, no, tal vez.

Tal vez.

Construiría un teleférico en San Miguelito como lo plantea el diputado Raul Pineda? Si, no, tal vez.

Si.

¿Para usted, el presidente de CD, Rómulo Roux, es un líder, un oportunista, traidor o la continuidad de Varela?

Creo que tiene un liderazgo.

Dicen que el gobierno de Martinelli encaja en la frase ‘robo, pero hizo' ¿está usted de acuerdo con esto? Si, no, tal vez.

No.

Al ser candidato presidencial ¿el señor Roux debería por ética separarse de la presidencia de CD? Si, no, tal vez.

Pienso que sí

Ahora que la junta directiva de CD anunció que postulará al señor Martinelli como alcalde, ¿apoyará al señor Roux en su candidatura? Si, no, tal vez.

Sí, lo apoyaré, pero no tiene nada que ver con que dé la postulación a Ricardo Martinelli, sino que dice que desde las primarias lo iba apoyar.

Si gana CD las elecciones de 2019 y le ofrecen un cargo en el Gobierno, usted aceptaría? Si, no, tal vez.

Tal vez.

¿Ya tiene su suplente a diputado? Si, no, tal vez.

Si.

¿Quién es? Nombre...

Una joven apellido Carvajal.