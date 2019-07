Polémica por fin de privilegios de los diputados

viernes 5 de julio de 2019 - 12:13 a.m.

El proyecto busca dar mayor transparencia en gestión de la AN

Al parecer los diputados han concordado con que el Reglamento Interno de la Asamblea Nacional debe ser modificado, sobre todo en el tema de la transparencia.

Sin embargo, no todos apoyan la derogación de prerrogativas que están en el borrador del anteproyecto de reformas, presentados por el diputado independiente, Juan Diego Vásquez, como por ejemplo, la eliminación del uso de vehículos durante el periodo constitucional ‘exclusivos para el uso personal y familiar de los diputados', tal como lo contempla el artículo 230 del mencionado reglamento interno.

El jefe de la bancada del PRD, Ricardo Torres del circuito 9-4, dijo que está de acuerdo con puntos como el que al diputado que no trabaje no se le pague, sin embargo, en cuanto al auto advierte que ‘como me traslado a mi circuito entonces, yo tengo cuatro distritos y el carro que utilizo es mío y aún lo debo. Somos 71 diputados, pero con realidades diferentes. Yo digo, si en Panamá llueve ustedes se trasladan en Uber, pero yo tengo que esperar que el río baje para poder transportarme. Hay realidades sociales totalmente diferente, aquí no se trata si un diputado se quiere o no despojar, cuando en la comarca se necesita, las cosas se tienen que hacer con madurez'.

Por su parte, Melchor Herrera Espinosa, del circuito 2-2, manifestó que ‘no en todas las partes del borrador está de acuerdo. El tema de la transparencia hay que tener mucho cuidado, porque en nada podemos permitir debilitar la fortaleza e independencia de este órgano, porque estaríamos debilitanto la democracia'.

El parlamentario del circuito 2-3, Luis Ernesto Carles, aclaró que cada uno tiene su propio carro y que el Estado no le da auto contrario a los ministros y directores

‘A veces pensamos que somos solo nosotros los que tienen que revisar su Código de Ética cuando no es así. Vamos a revisar el nuestro, pero también pedimos que las instituciones lo vean'.

El diputado proponente, Vásquez dijo que el borrador no es una imposición de él ni de su bancada, ‘más que el debate y una discusión amplia'.

El parlamentario del 3-1, Mariano López del PRD, propuso que el tema sea el primero a tratar, tras instaladas las comisiones de trabajo.