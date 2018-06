Podrían refrendar la planilla 080 ‘por insistencia', dijo González

domingo 10 de junio de 2018 - 12:13 a.m.

Diputados se prepararán para llevar a cabo esta posibilidad luego del 1 de julio

PLANILLA

‘Ellos [Contraloría General de la República] han decidido restringir esta planilla (080), pero nosotros vamos a esperar pacientemente a que llegue el 1 de julio e igual que ocurrió con la planilla 172, buscaremos que la misma [080] sea refrendada por insistencia cuando tengamos el control de la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional', anunció el secretario general y diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Pedro Miguel González, tras anunciar que su bancada respaldaría la reelección de la actual presidenta Yanibel Ábrego.

Posturas

Tras estos señalamientos, excontralores de la República mantienen opiniones divididas sobre el tema.

A juicio del excontralor Alvin Weeden, la Asamblea se encuentra confundida con relación a la figura.

‘Él [Gónzalez] piensa que porque ellos pidan la insistencia el refrendo ya se lo van a dar. El contralor no está obligado y si no está de acuerdo envía a la Corte Suprema de Justicia, para que decidan si la insistencia es válida o no', aseguró.

Weeden agregó que presentar esa insistencia no quiere decir que inmediatamente tienen derecho a la partida ‘además que esto no se trata de un acto administrativo que ellos han sometido'.

Finalmente, aseguró que el proceso en la Corte, podría durar de tres a seis meses.

Entretanto, el profesor José Chen Barría, también excontralor de la Nación, advirtió que con la situación se abre un precedente en el país.

‘Yo no he visto nunca de la insistencia en materia de planillas, he visto insistencia en contratos que la Contraloría no ha refrendado y se ha elevado al Consejo de Gabinete y éste eximen la responsabilidad a la Contraloría, o insistencia en la Sala Tercera de la Corte', advirtió.

En días pasado, el contralor Federico Humbert, en conferencia de prensa aseguró que suspendería hasta nueva orden los pagos a la planilla 080 del Órgano Legislativo, según anunció por presuntas irregularidades encontradas, tras auditorías realizadas en la entidad.

El contralor aseguró que mientras no puedan continuar con el trabajo en el Legislativo, la medida seguirá y aseguró que no teme a ser separado de su cargo.

DATOS

‘Hemos visto del contralor que obedece a una estrategia del presidente Juan Carlos Varela', dijo Pedro Miguel González.

117

mil dólares manejaba una planilla familiar de un diputado de la Asamblea.