'El poder te marea, crees que no te equivocas y crees que eres indispensable'

lunes 9 de septiembre de 2019 - 12:13 a.m.

Juan Carlos Tapia, presentador de televisión, habla de su vida y la política

Juan Carlos Tapia es un icono del boxeo en Panamá y Latinoamérica. Su programa es visto por hombres y mujeres, éstas últimas están mas presentes en la primera media hora del programa. Ahora está retirado de las narraciones boxísticas, tarea que delegó en su hijo, después de estar al frente por más de 40 años. Sus comentarios políticos echan chispas de la pantalla, lo que demuestra que es un hombre que sabe tirar guante ante cualquier circunstancia.

¿Se considera una persona con suerte?

La suerte la fabrica uno mismo. Nadie puede tener suerte por 77 años, tu la tienes que fabricar.

Y ¿cómo fabricó usted su suerte?

Con voluntad, parándose. Decirle a tu mujer ¿cómo amaneciste, amor? en vez de ¿cómo, amaneciste? (risas) Mis triunfos son producto de voluntad, de mentalidad positiva.

Sus comentarios políticos, ¿qué tipo de consecuencias traen?

Las consecuencias son más agradables que desagradables. Me cuido mucho de que cuando hago una crítica a un funcionario lo hago en su vida profesional. Jamás me meto en su vida privada. Me interesa su comportamiento como funcionario público. La mayoría lo aceptan si la crítica es respetuosa. Yo te puedo decir que en Twitter, con una bendición de muchos seguidores, y noto que hay más gente que aprueba lo que estoy haciendo a gente que lo desaprueba. Yo te diría que es una relación 9 a 1. Yo respeto el talento, el esfuerzo, pero critico mucho la corrupción y la persona no capacitada para el puesto.

¿Pasaba por su mente que terminaría siendo productor de box?

No, porque uno nunca piensa. Cuando yo empecé mi programa, que fue hace 44 años. Uno piensa, voy a hacer esto para ver qué pasa, pero no te visualizas en que será la fuente de ingreso de toda mi familia. Tu sabes que mi empresa practica el nepotismo al más alto nivel (risas). La verdad es que mis hijos están muy bien preparados. La vicepresidenta que es Lore (su hija), tiene una maestría en administración de empresas y ganó el primer puesto de honor. Cristi (hija) tiene una maestría de la universidad de Navarra.

¿Cómo ha hecho para mantener el programa con tan buen rating por tantos años?

A mí una vez me pidieron que lo dijera en dos palabras: renovación permanente. El programa no es ni la sombra de lo que era hace 10 años, y dentro de 10 años espero que no sea la sombra de lo que es hoy día. Empezó como un programa de televisión, hoy día es un show de boxeo. Es el único del mundo en deporte, que la primera parte se destina a comentarios políticos. Yo creo que la gente ya está acostumbrada a que la primera media hora es para política.

Audiencias muy distintas....

Los tengo identificados. Hay más mujeres en los comentarios políticos, como 52% y 48% son varones. Cuando viene el boxeo el 70% de las mujeres se van. Se quedan las que les gusta el boxeo o las que se quedan a acompañar su pareja y a sus hijos. De los hombres se van un 40%. Por eso es que los costos de los comerciales son muy distintos. El de política es tres veces más caro que el de boxeo.

¿La justicia se va a componer con las Reformas Constitucionales que se debaten?

La justicia la aplican los hombres. Si no cambias los hombres, la justicia sigue siendo igual. Nosotros hemos tenido una Procuradora que ha practicado la justicia selectiva, yo veo muy difícil que ella cambie. Yo le mandé un mensaje: si usted quiere evitar que el pueblo la cuestione, si usted quiere evitar que haya movimientos para que usted salga, de el giro de 180 grados y comience a investigar a todos por igual. Acá se investigaba sólo a los que no eran adeptos al gobierno de Varela. Se han hecho cosas tan crueles, lo que le hicieron a Abdul Waked, no han presentado una sola prueba y aquí el expresidente de la República Juan Carlos Varela y la exvicepresidenta Isabel Saint Malo violaron la constitución. Lo arruinaron en beneficio de quién? de amigos del círculo cero.

Para usted, ¿qué es más importante, el poder o el dinero?

Ninguna de las dos cosas. Es que el poder te marea, crees que no te equivocas y crees que eres indispensable. Y el dinero.. mira yo lo resumo en una frase, lo único que nos llevamos es lo que hemos vivido, y hay que empezar a vivir.

Pero usted tiene poder...

Poder, no creo..

Claro que lo tiene...

Pero no lo uso para hacer daño. Lo uso para hacer el bien. El poder mío es mediático y es una satisfacción que la gente en la calle se me acerque.

¿Cómo maneja ese poder que ostenta?..

Con humildad, tratando de ser humilde. Tengo que reconocer que no soy tan humilde porque como me siento tan seguro de que todo lo que he obtenido es por mi esfuerzo, eso te da una seguridad natural.

¿Cuál sería una lección de vida que daría a los lectores?

No te metas en la elección ni de la pareja de tu hijo, ni de la carrera de tu hijo ni de su trabajo. Que ellos se equivoquen. Yo acabo de hacer eso con uno que es como mi hijo que es Oscar mi yerno. Él llegó a verme y yo se que él estaba nervioso. Hace poco era el gerente de mi empresa y me dijo: papi tengo esto qué voy hacer. Y le respondí, tranquilo toma la decisión. Y él ha tomado la decisión de ganar el doble en la empresa a irse para el gobierno para hacer carrera política, así que le respondí que le dejaría el puesto ahí para cuando quiera regresar.

¿Qué le pasa al boxeo panameño?

No le pasa nada. Te voy a explicar por qué. Panamá cada ciclo de 6 u 8 años saca campeones mundiales. Ha sacado 30 campeones mundiales en un país que acababa de llegar a 4.5 millones de personas. En México, un país de 130 millones, para compararlo, ha dado 160 campeones mundiales. Tiene un promedio de un poquito más de uno, por cada millón de habitantes. Panamá tiene cerca de 8 campeones por cada millón de habitantes. Entonces hay que verlo en ese contexto. En los próximos dos o tres años podremos tener campeones mundiales.

¿Qué debe hacer el gobierno con el deporte?

Primero que la cuna del boxeo está muy mal, que es el boxeo amateur. Si tuviéramos un boxeo competitivo podríamos ser mucho más. No pasa lo que ocurre en otros países que los gobiernos les apoyan para que no trabajen y se dediquen exclusivamente al boxeo. Aquí no hay ningún apoyo.

Usted cree que todo es producto del destino, ¿cree en Dios?

Si, yo creo en Dios, no comparto algunas reglas de la Iglesia. Yo soy más espiritual y lo evoco en momentos difíciles. Especialmente cuando pasé por un cáncer y mi forma de pensar cambió gracias a eso.

