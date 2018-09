Plan de Jornada Extendida sigue, pero se tambalea

martes 4 de septiembre de 2018 - 12:01 a.m.

‘El programa bien llevado, garantiza seguridad y aprendizaje al niño', docentes

NECESIDAD

Entre retos y desafíos se encuentra el Programa Jornada Extendida del Ministerio de Educación (Meduca).

Uno de sus mayores obstáculos actualmente es la alimentación que tienen que recibir los alumnos de los diferentes planteles.

Este proyecto inició en el 2015 con 13 centros y, al 2018 ya, eran 70, pero se registraron dos bajas, es decir, quedaron 68 planteles escolares involucrados.

De esta cantidad de colegios, al menos dos han desistido, confirmó Malena Sáenz, coordinadora del plan educativo. Una de ellas es la Escuela República de Alemania y la otra es la Escuela Agua Buena, ubicada en la provincia de Los Santos.

‘Algunos centros si están teniendo situaciones con la alimentación, esto se debe, en gran parte, a que algunas licitaciones públicas que se hicieron para la compra globalizada, como lo establece la Ley de Contrataciones Públicas, resultaron desiertas, se publicaron varias veces y eso nos ha llevado a nosotros ahora a retomar el tema de la alimentación', explicó Sáenz.

La directora del programa, destacó que ante esta problemática han solicitado una reunión con la Dirección General de Contrataciones Públicas y a la Contraloría General de la Nación también.

‘Debemos resolver el tema de una manera especial, hay que hacer un procedimiento especial para poder suplir de alimentos a las escuelas de Jornada Extendida. Estamos hablando por ejemplo de tres grupos básicos: de granos y arroz, por el otro lado, legumbres, verduras, frutas y las proteínas como la carne y el pollo', precisó la funcionaria.

Todo programa tiene sus pro y sus contras, pero para Sáenz ‘el programa de Jornada Extendida desde todo punto de vista es completamente beneficioso para los niños de Panamá, estamos hablando de un tiempo adicional en donde ellos van a recibir deportes, arte, cultura, educación, reforzamiento académico, haciendo especial énfasis en comprensión lectora y desarrollo del pensamiento lógico matemático'.

Por su parte, Ángel Raúl Mitre, coordinador de la Unión Nacional de Educadores de Panamá (UNEP), dijo que una vez que se empezó este programa corrió con la misma suerte que todos los demás proyectos que implementa el Meduca. ‘El Ministerio de Educación implementa los programas y no le da seguimiento, no los supervisa y al no supervisarlos no pueden ver los resultados, no pueden medir el impacto académico ni tampoco el impacto social que tienen, precisamente porque queda en manos de los directores de los centros educativos la propia supervisión', dijo.

El dirigente aseguró que las aulas escolares no tienen las condiciones necesarias para hacer el abordaje de ese programa y que inclusive hay centros educativos que ni tienen abanicos y la calor es insoportable.

Por otro lado, Sáenz también manifestó que ‘para poder llevar Jornada Extendida se requiere un director o una directora de un centro educativo muy comprometido, al final se convierten en un líder pedagógico, que le va a dar esa fuerza y esa personalidad al programa'.

Para el próximo año mantendrán el mismo promedio de escuelas participantes en el proyecto y alegan que recuperarán a las dos que se salieron este año.