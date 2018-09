Pineda defiende a los diputados que tienen familiares contratados en la Asamblea

miércoles 12 de septiembre de 2018 - 7:08 a.m.

El diputado del PRD aseguró que si se vuelve a reelegir construirá un teleférico en San Miguelito

El diputado Raúl Pineda, quien busca la reelección en las primarias de este domingo, dijo que no teme divulgar su planilla manejada en la Asamblea Nacional y agregó que defiende a los diputados que tienen nombrados familiares en las planillas 080 y 172.

"Tengo que defender a los diputados que tienen familiares por que no es ninguna falta ni tampoco es un delito, el que contrata es la Asamblea no el diputado", manifestó.

El diputado del PRD aseguró que si se vuelve a reelegir construirá un teleférico en San Miguelito "bajo un Gobierno PRD porque vamos a ganar".

Agregó que éste se financiaría solo pues "el municipio de San Miguelito acaba de acordar por Consejo crear la empresa público privado para que se construya como se hace en otros países, esto le cambia la vida a 45 mil personas, esto es un sueño no una promesa incumplible".



Asimismo agregó que respalda la candidatura a la presidencia de Laurentino 'Nito' Cortizo por "su experiencia, une fuerza y es un hombre de consenso, con Zulay (Rodríguez ) me llevo bien, es una buena dirigente pero no tiene experiencia para dirigir el país".