Petita, la primera mujer diputada en la comarca Guna

jueves 9 de mayo de 2019 - 12:13 a.m.

La perredista advirtió que un buen político es para apoyar y abrirle caminos a su gente, a su comunidad

Petita Ayarza, de 53 años, es una de las pocas mujeres políticas que se atrevió a pelear contra el monstruo del machismo en la comarca Guna Yala y quien salió electa como diputada del 10-1 por el Partido Revolucionario Democrático (PRD), en un circuito en el que las féminas no tienen cabida como parlamentarias ni como políticas.

Ayarza cuenta que la victoria se logró gracias a su gente, quienes recordaron los avances que ha tenido la comarca bajo gobiernos PRD. ‘Con ellos hemos tenido lo que es trabajo, centros de salud, escuela, maestros... pensaron en todo lo que era parte de la revolución con Omar Torrijos, entonces verme a mi era un reflejo de ese progreso, dándole el apoyo a una mujer que es hija, madre, esposa y abuela', expresó.

La hoy diputada recordó que ‘muchos dijeron, esa mujer no va a resultar por que no sabe hablar, no es licenciada decidida, dijeron muchas boberías, pero el asunto es que la gente decidió por mi y es por lo que me alegro. Fui ya a donde ellos para darles las gracias solo me falta Madungandí, pero todavía estoy recorriendo mis comunidades'.

En sus primeros días, ¿cuáles serán los primeros proyectos que impulsará?

Vamos a entrar a ver qué leyes quedaron pendientes relacionadas a nuestros pueblos y los que no se hicieron. Hay temas, según contó el diputado anterior, que hay leyes pendientes que no se aceptaron como lo es la ley de los albinos. Veremos también la parte de los corregimientos, porque de un corregimiento de 28 comunidades un solo representante no se da abasto.

¿Que fue lo más difícil de la campaña electoral?

La mentira de los otros contrincantes, desmentirlos para que mi pueblo creyera en mi, que soy una buena mujer.

¿Por qué diputada y no por otro cargo?

Fui candidata hace 15 años a representante, perdí por 50 votos. Luego de cinco años, me acerqué a una que quedó como representante para trabajar con ella y me senté a ver cómo planeaba los proyectos para la comunidad, la ayuda personalizada de puerta a puerta para nuestra gente. Me puse a pensar que los diputados que están arriba pueden bien abrirle las puertas a los ediles para apoyarlos en sus proyectos, entonces ese será mi aporte cuando llegue a la Asamblea. Abrirles las puertas para ayudar en mi comunidad.

Si hace una buena gestión, ¿Pensaría reelegirse?

Si hay alguien que dentro de la Asamblea es una buena figura y ayuda a mi pueblo, lo apoyaría, pero si no hay ninguno que se identifica con mis luchas y lo que pienso, entonces podría decir que no iría por la reelección.

¿Cómo haría para elevar la deteriorada imagen de la Asamblea Nacional?

Hacer mi gestión transparentemente y trabajar fuertemente, en conjunto con mi presidente ‘Nito' Cortizo, en la parte de las propuestas que tiene para mi comunidad.

¿Tiene una buena relación con el presidente Cortizo?

Sí... es buen amigo, profesional, me he sentado a conversar con él y veo que tiene una bonita parte humana que es destacable. Como en mi comarca la parte de la agricultura es muy importante y él presidente Cortizo tiene planes bastante buenos para el agro, pienso que eso hace que comprenda la necesidad de mi gente. Nosotros en la comarca, hacemos un consumo interno en cuanto a la agricultura para todas las comunidades y eso es lo que necesitamos, ese apoyo en el agro que vendrá del presidente.

De lo que hizo el saliente diputado Absalón Herrera, ¿qué no haría?

Yo no puedo ponerme en el lugar de él y señalarle sobre lo que hizo bien o mal, porque creo que cada quién sabe qué debe hacer y qué no debe hacer, pero si te digo que mi trabajo será efectivo porque a mi me gusta trabajar y dar el servicio a mi gente en general, sin exclusiones.