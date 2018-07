Una persona de 45 años, ¿no ha podido ahorrar $100 mil?

lunes 23 de julio de 2018 - 12:13 a.m.

Se pregunta el precandidato Dimitri Flores al evaluar la superación personal

ENTREVISTA

Dimitri Flores parece sentirse orgulloso de su vida empresarial. Dice que se dedica al negocio familiar de exportación y construcción, sin especificar el nombre de la empresa, y supuestamente financia su carrera política con fondos propios. Su concepto de superación humana lo define en la capacidad que tiene un hombre, que supera los 40 años, vs el dinero que ha ahorrado en su vida.

¿Por qué no se le ve con Surse Pierpoint?

No, el sale a donde tiene que salir.

¿Qué clase de respuesta es esa?

Hay que aceptar que él no tiene la misma energía que tengo yo.

¿Por qué, él esta muy viejo?

Bueno, yo tengo 46 años y duermo 2 horas al día, todavía mi cuerpo lo aguanta pero no puedo pretender que él vaya a mi ritmo. Surse tiene 63 años. Estuvimos esta semana en el Club Unión, es la balanza de nosotros en la parte logística. Cada uno hace una parte.

¿Por qué Surse forma un buen binomio para usted?

Porque necesitábamos a una persona honesta. Buscábamos a una balanza de la juventud porque muchos me ven joven a mi, y la persona que tenga experiencia a nivel logístico y conocimiento internacional y a él lo ven muy bien en el exterior, en los Estados Unidos. Nosotros fuimos conversando por tres años, teníamos muy buena comunicación y puntos en común en el desarrollo turístico en las costas. Él ha sufrido también los vaivenes de estos gobiernos que no apoyan a la gente.

¿A qué se dedica usted?

Soy empresario, tengo empresas del grupo familiar, como de construcción, abogados, bienes raíces y exportamos comida a otros países y exportamos insumos de hoteles a otros países, por ejemplo a Cuba.

Se le ve muy activo con sus libros de firmas, la crítica es que usted paga a sus activistas por cada libro lleno. ¿Cuánto les paga?

Nosotros no es que pagamos por cada libro. Lo que hacemos es que le damos un viático para que nuestros activistas se puedan mover. Es inhumano que tu pongas a la gente a moverse para tí, con el mismo cuento que vienen todos los políticos que les piden que les ayuden como voluntarios y les dan $5. La gente tiene hambre. Nosotros hacemos lo que la ley nos permite. El Tribunal Electoral nos otorga $2 por cada firma validada y eso dólares se lo transferimos a nuestros activistas.

¿Cuánto les da por cada libro lleno?

Nosotros les damos a los muchachos $75 a cada uno para que se puedan mover, coger el bus.

¿Cuántos libros le puede traer una persona?

Algunos pueden traer cuatro o cinco libros. No es que ellos los traigan, nosotros también hacemos nuestro recorrido. Ellos están haciendo un trabajo, el grupo también tiene que poner su paila, llevar algo.

Esta metodología genera sospechas, cualquiera puede venir utilizar dineros mal habidos y pagar por libros...

No porque el Tribunal Electoral (TE) no te lo va a permitir. Un libro de 100 firmas el Tribunal solo te reconoce las válida, $2. Es decir que el tope son $200 porque el TE no te permite más. Eso es lo que queremos aclarar porque hay precandidatos que están difamando. Parece que no hubieran estado en las reuniones previas que hizo el TE en donde explicaban lo que podíamos y lo que no podíamos hacer. Incluso nos dieron un libro donde están las reglas de juego y lo que se tiene para gastar.

¿De dónde saca la plata para pagar a sus activistas?

Nosotros tenemos a nivel nacional, entre los voluntarios y los que se pueden pagar, porque trabajan, tenemos acerca de 1,400 a nivel nacional.

¿A cada uno le paga $75?

No, porque no todos están activos.

¿A cuántos sí les paga?

Tenemos como 200 o 300 personas que realmente los ayudamos con eso porque lo necesitan y no tienen trabajo y es una forma de que ellos lleven algo a sus casas.

¿Cada cuánto llena un libro?

Por ejemplo, en Coclé, Antón, en un par de horas recogimos casi 4 mil firmas. No es cada cuánto, sino cuando la persona terminó con su libro y lo validamos. Porque otros caminan con nosotros y están repartidos en todas partes de nuestro país los activistas de 'Dimitris team'.

Si le paga a 200 personas representan más de $22 mil dólares...

Hemos gastado más, $117 mil, ahí está la cuenta del Banco Nacional.

¿De dónde saca la plata?

De nuestros fondos, de nuestras empresas.

¿Usted mismo se paga su campaña sin dinero ajeno?

Sí, nosotros no estamos por ahí pidiendo dinero. Le digo, he ido al Banco Nacional a pedir los libros para que el TE se lo lleve y haga su auditoría. El que no la debe no la teme, nosotros tenemos que ser claros desde el momento en que alguien te da un centavo. Aquí hay muchos que están caminando, no voy a mencionar su nombre, y sí están recogiendo plata por ahí, yo no.

¿Por qué se jacta de decir que usted no colecta dinero de sus simpatizantes? ¿Qué es lo que lo hace tan distinto al resto que usted sí tiene plata?

No es que tenga plata es que uno tiene que trabajar.

Todos trabajamos pero tal vez no tenemos los mismos ingresos...

¿Entonces para qué se meten en esto?

¿Usted cree que el que tiene plata llega a ser presidente?

Es que mira, el que no tiene, el que no demuestra que en su vida ha podido superarse, y que ha podido ahorrar $100 mil en sus 40 o 50 años, ¿alo? Qué mensaje tu me estás dando de superación. De que hiciste en tu propia vida, qué vas a hacer con nosotros.

Pero cómo usted mide la superación personal, ¿en dinero?

Es que tu tienes que demostrarlo.

¿Demostrarlo cómo?, ¿en dinero, o en qué?

Tu dónde estás. ¿Usted se superó no?.

¿Si no tengo dinero no puedo aspirar a un cargo presidencial?

Una persona de 45 años, en este país, ¿no ha podido ahorrar ni siquiera $100 mil?