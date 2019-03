Persisten ausencias en la AN

viernes 29 de marzo de 2019 - 12:13 a.m.

En septiembre de 2018 se estudiaba la reglamentación de los descuentos a quienes no asistiera al pleno legislativo

REGLAMENTO

En nada quedaron los ajustes al Reglamento Interno de la Asamblea Nacional (AN) que buscaba de alguna forma descontar de su salario a todo aquel diputado que no asista a trabajar, ya sea en el pleno legislativo como en las comisiones.

Y es que persiste el ausentismo en el pleno, más durante este periodo de campaña electoral, en que 50 parlamentarios buscan resultar reelectos.

Entre suplente y principal, ayer asistieron a sesionar en el pleno cerca de 26 de los 71 diputados, cifras que no variaron mucho en los cuatros días de trabajo parlamentario de esta semana.

Consecuencias

Para Carlos Lee, de la Alianza Ciudadana, estas ausencias son consecuencias de lo permisible de la elección.

‘Si los diputados no estuvieran reeligiendo, estuvieran trabajando y cumpliendo con sus compromisos. Ahora, definitivamente la actitud de ellos es una irresponsabilidad, ciertamente deberían buscar otros horarios para hacer sus campañas, pero no puede ser que a ellos se les está pagando por parte del Tribunal Electoral un subsidio para hacer su campaña y estamos nosotros pagándoles, además, por un trabajo que no están haciendo, cuando a cualquier funcionario público o privado que no trabaje se le puede despedir', dijo Lee.

Por su parte, Freddy Pitty, del grupo ‘Juntos Decidimos', considera que estas ausencias, demuestran el ‘poco compromiso que tienen con el país'.

‘Están pendientes de cómo se mantienen en el poder en lugar de cumplir con su trabajo hasta julio. Se debe hacer una reforma profunda en su Reglamento Interno en que quede estipulado el descuento, ellos deben producir'.

La diputada independiente, Ana Matilde Gómez, quien tiene asistencia perfecta al pleno, manifestó durante la discusión del proyecto sobre tabaco, que la culpa de que la imagen de la Asamblea esté deteriora es de ellos.

‘Pues al no debatir los proyectos y algunos no venir a trabajar ni mostrar a los ciudadanos su opinión, la gente piensa que los compraron, porque no se paran a sustentar', indicó Gómez.

Esto fue refutado en aquel momento por la diputada de CD, Dalia Bernal, quien advirtió que le preocupaba tales señalamientos. ‘Tenga la plena seguridad que los que venimos a la Asamblea sí nos interesa nuestro salario, y no es por la asistencia, sino por la participación. De que las personas que nos dieron el voto tengan la plena confianza que están bien representados', indicó.