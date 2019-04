Perito ratifica existencia del equipo Pegasus

lunes 8 de abril de 2019 - 1:14 p.m.

Durante el juicio contra el exmandatario, el perito de la Fiscalía mencionó las atribuciones del software que supuestamente se empleó para intervenir los teléfonos y correos de las víctimas

El perito Luis Rivera Calles, experto en informática que labora en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, testigo del Ministerio Público en el juicio que se le sigue al expresidente Ricardo Martinelli por presuntas escuchas telefónicas y dos delitos contra la administración pública en calidad de pecualdo, el especialista narró su participación en dos diligencias oculares ocurridas en el año 2014. La fiscalía efectuó la relación de ambas pruebas documentales en las que el perito explicó su participación, y una tercera en la que defensa, en un juego limpio y el juez lo aceptó, el perito manifestó no haber participado y se suspendió el interrogatorio de la misma.

La Fiscalía pretendía dejar acreditado el equipo que el perito pudo observar en dichas diligencias: antenas que transmitían señales microondas, que llevaban el internet hasta la sede del Consejo de Seguridad y de ahí ase conectaba a través de fibra óptica al edificio 150 del Consejo de Seguridad. El perito Rivera Calles, indicó que el sistema Pegasus, que supuestamente se empleó para intervenir en forma ilegal los móviles de cientos de personas, hoy víctimas, requiere de un sistema como el mencionado para operar en forma eficiente. Añadió que el equipo pegasus servía como un equipo remoto para conocer los datos de los celulares e indicó que se requiere de este tipo de soporte de internet.

"Nosotros lo que hemos logrado establecer es que hay documentos de la compra y recepción por parte de Gustavo Pérez que fuera parte del Consejo de Seguridad de este programa", manifestó el fiscal Ricaurte González al salir de la audiencia. Respondió, ante preguntas de la prensa, que la compra de dicho aparato se debe verificar en la parte administrativa cómo fue que se hizo. Este es un punto que la defensa ataca, ya que avanzó que carece de una auditoría de la Contraloría, por tanto no se puede considerar como una compra que haya efectuado el Estado, a pesar de que este tipo de aparatos o softwares son de venta exclusiva a gobiernos por parte del proveedor, NSO Gruop.

Al ingresar a la audiencia, González declaró a la prensa sobre la posible parcialización del testigo, el perito Rivera Calles por una supuesta publicación que hizo éste en las redes sociales en la que replicaba una encuesta en la que Martinelli lideraba al cargo de alcalde. Esa preocupación la planteó ante el juez presidente del Tribunal Roberto Tejeira, quien desestimó dicha situación endilgando a las partes la responsabilidad de acreditar o desacreditar al perito. Durante el juicio, no obstante, la Fiscalía no cuestionó al perito sobre dicha publicación, el fiscal explicó al finalizar la audiencia que no era el momento oportuno para hacerlo.

"Nosotros le hemos dicho al fiscal que lo que corrió en redes del perito es lo mismo que lo que corrió en redes de él. Sino se le da fiabilidad a su cuenta de twitter tampoco se le da al perito, pero nosotros creemos que él debería decir que es el mejor perito, pero desde que llegaron a la audiencia ya se querían ir y suspendieron a las 11", manifestó Alfredo Vallarino, abogado del expresidente.

Alfredo Vallarino, quien lideró la vocería del expresidente durante el juicio, al salir resumió a los medios lo actuado por la Fiscalía: "entró a la audiencia diciendo que quiere irse, y hemos llegado a la fase en que le preguntan al perito sobre diligencias en las que él no participó. Así está la fiscalía".

"Por estar fisgoneando la vida de los demás es que está ahí (el expresidente), parece que no ha aprendido. Se trata de una publicación del 2014 que no está en mi Twitter, que dicen ellos que lo ubicaron. Debo decir, que si fuera así, eso ocurre en el 2014 y yo ingreso en el Ministerio Público en enero de 2015 (cuando Kenia Porcell fue nombrada por el Ejecutivo como Procuradora). Solo se que las publicaciones a las que aducen ocurrieron en 2014, y entonces yo actuaba como abogado independiente, cuando ingreso al sistema público se me aplican los rigores", se defendió el fiscal González.

La defensa consideró que lo único que logró la contra parte fue acreditar que había Internet de banda ancha en el Consejo de Seguridad, sistema que hoy día usan residencias e instituciones, "pero ellos en su imaginación piensan de lo que pudo haber servido el Internet", manifestó.

Durante el interrogatorio de la Fiscalía, el perito ratificó de que existía un aparato Pegasus mediante el cual se podía tener acceso remoto de los celulares y conocer todo su contenido, incluyendo fotos, agendas, conversaciones en tiempo real, etc.

Aún la defensa no ha efectuado el contra interrogatorio al perito. Se tenía planificado que ocurriera hoy, sin embargo, la Fiscalía indicó que deseaba culminar con el interrogatorio de todas las diligencias en las que participó Rivera Calles para después dar la oportunidad a los abogados del exgobernante a que realicen su tarea.

Vallarino denunció que "hoy día en el Consejo de Seguridad se realizan intervenciones telefónicas, al día de hoy eso está ocurriendo. Lo van a escuchar del propio consejo de seguridad en este juicio. El perito dijo que no conocía lo que hacía el equipo pegasus, pero después de su existencia podía decir sus funciones".