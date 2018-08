Pérez Balladares: "Yo no privaticé" y "si tengo la culpa lo vuelvo a arreglar"

lunes 20 de agosto de 2018 - 1:29 p.m.

El ex mandatario y aspirante a candidato presidencial por el PRD indicó que gestionó las Empresas Mixtas para poder salvar la mitad de las empresas que eran estatales

A través de un comunicado de prensa, el aspirante a candidato presidencial por el Partido Revolucionario Democrático (PRD), Errnesto Pérez Balladares, negó ser el autor intelectual de la privatización de las empresas estatales de la energía eléctrica y la comunicación para su gobierno (1994-1999) y añadió que los planes de ceder tales administraciones fue gestado durante el mandato de Guillermo Endara.

“Yo no privaticé, yo hice Empresas Mixtas para poder salvar la mitad de las empresas que eran Estatales”, manifestó.

De acuerdo con Pérez Balladares, el gobierno de Endara "lo que hizo fue poner a flotar el bote, poner a flotar el barco, no lograron meter los motores, y estaba todo estancado. Ellos adquirieron compromisos que no se atrevieron o no pudieron hacer".

Asimismo recordó que como prueba está el denominado 'PLAN FORD’, en honor a Guillermo Ford, vicepresidente de Endara.

"En ese famoso ‘Plan Ford’ que firmaron, se comprometía el país, no el gobierno, sino el país a deshacerse de las empresas estatales, y ellos lo empezaron a hacer. Comenzaron con Cemento Bayano, que lo vendieron, siguieron con Cítricos de Chiriquí, y trataron de vender el INTEL, pero la gente se les paró con toda justicia, y ellos que ya estaban en un periodo de franco deterioro no pudieron llevar adelante la venta del INTEL, y simplemente lo dejaron pendiente para la próxima administración", alegó Pérez Balladares.

En tanto, indicó que la iniciativa se originó de la extrema derecha Norteamericana encabezado por el Presidente Reagan, que dice que cualquiera empresa estatal es un acercamiento de ese país al socialismo y al comunismo y que en consecuencia hay que acabarla.

Aseguró que con influencia y con su fuerza ellos logran que el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, y el Banco Interamericano de Desarrollo, en las cuales ellos tienen mayoría en sus juntas directivas, manden a cerrarle el financiamiento a cualquiera empresa estatal.

Transición en su toma de mando

En el caso del IRHE, de las primeras cosas que a mi me dijeron en los días de transición, ni siquiera había tomado posesión, era que había que prepararse porque para el mes de enero no teníamos capacidad para generar suficiente energía para la demanda. Que había que entrar en un proceso de racionamiento, es decir, cortes programados.

Según el expresidente, "estaba comprometido a la venta total"

"Con eso fue lo que yo me encontré, un compromiso de la venta TOTAL de las empresas estatales, sin posibilidades de financiamiento de operación o expansión, sin haber recibido ninguna centavo para modernizarse y seguir adelante durante los últimos 10 años, desde el tiempo de la muerte del General Torrijos hasta el tiempo de la invasión, y luego los 5 años del Presidente Endara".

Presume negociación

"Logramos un esquema que ha sido admirado por toda América Latina porque fuimos el único país que pudo mantener la mitad de sus empresas estatales en manos del Estado", aseguró y agregó seguidamente: "El caso del INTEL es más bonito porque es: 49% del Estado, 49% de Cable and Wireless, y 2% de los trabajadores, lo que hace de ese experimento algo aún mejor: Una Empresa Mixta Mejor".

"Mucha gente me acusa a mi que yo privaticé, por eso hago este recuento. Que eso significó un alza en las tarifas, yo no me siento satisfecho con la forma como se ha desarrollado sobretodo el mercado eléctrico. Yo creo que eso se desfiguró, y lo desfiguró el gobierno que me siguió decapitándolo porque era el ente regulador de los servicios públicos, donde había un Sr. Moscote que tenia una gran capacidad para forzar los cambios necesarios dentro del sector eléctrico, que luego que fuera obligado a renunciar la Sra. Moscoso puso un señor cuya experiencia era administrar un cementerio en Milla 8 y que no tenía idea de lo que era el mercado eléctrico", puntualizó.

Continuó: "Al día de hoy, nuestro concepto, el usuario y todos nosotros debíamos poder escoger a quien comprarle su energía. Que si yo quiero que me lo venda Elektra Noreste o si quiero que me la venda otro, le compro al quien mejor tarifa me da. Todo eso se desplazó, todo eso se desfiguró".

Y concluyó: "Claro, yo entiendo que es mucho mas fácil decir: La culpa de esta vaina la tiene el Toro, que tratar de solucionar el problema. Verdaderamente, si yo tengo la culpa, yo lo puedo arreglar también".