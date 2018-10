Pérdidas por bloqueo llegarían a $250 mil

jueves 4 de octubre de 2018 - 12:01 a.m.

Protestas de los costarricenses en la frontera de Paso Canoas impide el paso de transportistas panameños

PROTESTA

Unos 170 transportistas de carga panameña que tienen como destino Centroamérica, son afectados por la medida adoptada por los costarricenses, al cerrar el paso fronterizo en Paso Canoas.

Esto lo aseguró Manuel Mora, representante de la Cámara Nacional de Transporte de Carga (CANATRACA), quien a la vez sostuvo que ‘las pérdidas económicas podrían estar por el orden aproximado de 250 mil dólares, por el retraso [estimado] que habrá con la entrega de las mercancías'.

Por su parte, la Autoridad de Turismo de Panamá, informó que estos cierres afectan a los turistas de ambos países, por lo que hay que buscar una solución para lograr un acuerdo.

Ayer, más de un centenar de ciudadanos costarricenses, procedieron a cerrar la vía Interamericana cerca de Paso Canoas, en la frontera entre Panamá y Costa Rica, como medida de presión para que el Gobierno de Costa Rica no implemente un plan fiscal.

La medida de fuerza mantiene afectados a los turistas nacionales, extranjeros y a conductores de transporte de carga, quienes no pueden transitar por las protesta que iniciaron los ciudadanos costarricenses y que, ahora también, perjudican la carga de mercancía que va de Panamá a Centroamérica y viceversa.

‘Por el momento, no tenemos definido el tiempo de cuándo van a culminar estas acciones, ya tenemos un mes de solicitar al Gobierno de Costa Rica el dialogar con nosotros, a ellos no les ha interesado porque no están representando los intereses del pueblo. Han ideado un paquete fiscal que están buscando pasar a toda costa por la Asamblea Legislativa, tenemos diputados que se oponen', manifestó Reinaldo Chávez, uno de los protesta contra la medida.

A estas acciones de lucha se sumó una parte de los indígenas de los territorios de la comarca Ngäbe Buglé que se mantienen cerca de este país y quienes también impidieron el ingreso y salida de vehículos de Costa Rica a Panamá y viceversa. En horas de la tarde de ayer, se permitió pasar de forma escalonada de Panamá hacia Costa Rica, pero no se abrió el paso de Costa Rica hacia Panamá.