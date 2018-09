‘Hay que pensar en el país y no en un partido'

domingo 30 de septiembre de 2018 - 12:00 a.m.

‘Se deben buscar las medidas para controlar la migración', De Obaldía

Domingo De Obaldía, dueño de uno de los más prestigiosos restaurantes de comidas típicas que hay en la ciudad capital, es el actual presidente de la Asociación de Restaurantes y Afines, él expresó a El Siglo su punto de vista de la actualidad.

¿Cree usted que el Sistema Penal Acusatorio ha dado los resultados esperados?

Desde que se puso en marcha hace dos años en la ciudad capital, no se les ha dado un buen entrenamiento a las autoridades judiciales, porque en personas se ha generado un malestar por las acciones como se llevan a cabo los procesos.

¿Cómo ha visto los trabajos en la vía Argentina?

Bueno, al principio, cuando las autoridades realizaron las consultas ciudadanas, se nos presentó y vimos que era muy bonito. ‘Yo no puedo ser egoísta porque en esta zona había sectores que olían a ‘cloaca' por el colapso de las tuberías, pero a pesar de que se ha tenido atrasos, vemos una mayor fluidez en las labores.

¿Piensa que el sector turismo ha tenido un auge en estos años?

Para la industria turística en la cual los restaurantes forman parte, han bajado drásticamente porque las campañas de promoción que se llevaron no surtieron el efecto esperado, pero vemos ahora que se aprobó el fondo mixto que va a ser manejado por la empresa privada. Esto va ayudar que se haga planificación del tema turismo a largo plazo sin que los gobiernos hagan cambios.

¿El presidente de la República debió mencionar el nombre de Omar Torrijos en su discurso que dio ante la ONU?

Lamentablemente esto fue desafortunado porque se debe ser presidente de un país y no de un partido político. Guste o no le guste, Omar Torrijos fue el que lo logró, que se hiciera la firma de los tratados del 7 de septiembre del año de 1977.

¿Tiene algún candidato en mente para ser presidente en el 2019?

Todavía no, pero el que dirigirá el país tiene que ponerse los pantalones para que tome decisiones, pensar en las estadísticas, que quizás no les vaya a gustar o no, pero hay que hacer un trabajo a favor de la población.

¿Considera que en el país se ofrece una buena educación?

La educación es el medio para que las personas surjan y crezcan profesionalmente. Pero nuestro sistema está anacrónico. No podemos seguir graduando miles de administradores porque hay muchas carreras técnicas que hay que dar a conocer. Hay que hacer un cambio radical y curricular en los planes académicos de los estudios en las escuelas y universidades.

¿Cómo ve el futuro de la Caja del Seguros Social (CSS)?

Estoy sorprendido porque desde hace 10 años no se ha presentado un estudio actuarial a tiempo. El exdirector de esta entidad antes de irse habló de un desfalco multimillonario ¿dónde esta eso, de eso no se habla? Aparte de que no es posible que una persona que está jubilada o pensionada se le tiene que pedir la ficha, esto es inconcebible porque ya tiene un carné que así lo acredita. Además, de que hay una persona quiere ser un ‘padrote', se le tiene que frenar porque no es posible que tengan seis o más hijos y tengan la misma seguridad social. En este caso se les tiene que aumentar las cuotas que pagan del seguro.

¿Qué piensa de la migración en el país?

Hay que darle oportunidad a los que tengan cinco años, pero hay que cerrar filas y buscar las medidas para mitigar de la manera en que llegan, ya que no hay tantas industrias y no se necesitan.