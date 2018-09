Ego y las peleas frenan bloque independiente

Algunos precandidatos abogan por la unidad para ganar elecciones de 2019

LIBRE POSTULACIÓN

Preaspirantes a distintos cargos de elección popular, abogan porque se haga un frente de independientes para que en ‘unidad' puedan ayudarse en las elecciones generales de 2019, frente a los candidatos de los distintos partidos políticos que tienen sus estructuras.

El aspirante a la Presidencia por la libre postulación, Miguel Antonio Bernal, advirtió que desde un principio planteó la necesidad de una coalición de candidatos independientes.

‘Sin embargo, no quisieron los otros y ahí murió la flor. Propuse, la vez pasada, una reunión con todos los candidatos y muy pocos fueron, pero no estoy haciendo esto por ellos, sino con la ciudadanía que les está firmando a todo el mundo', manifestó Bernal.

Neldelka Ramos, preaspirante a edil por el nuevo corregimiento de Don Bosco, dijo que ha hecho llamados a la unidad porque ‘estamos compitiendo solos contra prácticamente unos monstruos que son los partidos que tienen ya financiamiento y una estructura, nosotros no, tenemos que caminar, con la unidad podemos tener un buen desempeño'.

Por su parte, Luis Sagel, el payaso ‘Pin Pin', preaspirante a diputado del 8-6 (San Miguelito), indicó que para que haya coalición ‘hay candidatos que deben quitarse el egocentrismo, que creen que pueden hacerlo solos y que no quieren depender de nadie. Debemos entender que no lograremos el objetivo si no nos unimos en todo el país'.

Entretanto, Roberto Rodríguez Lobo, precandidato a diputado en el 8-9, señaló que el bloque debería ser creado solamente por los que son verdaderamente independientes. ‘No podemos aceptar candidatos que provengan de partidos políticos y no han mostrado su integridad ante la sociedad, tampoco podemos aceptar los que buscan hacer en el futuro alianzas con partidos', aseguró.