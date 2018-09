Partido de ‘Toto' Álvarez postulará candidatos en el Molirena

sábado 29 de septiembre de 2018 - 12:13 a.m.

La iniciativa se toma luego que se eliminaran más de mil 400 firmas al partido PAIS

ELECCIONES

El presidente del colectivo en formación Partido Alternativa Independiente Social (PAIS), José Alberto Álvarez, anunció que un grupo considerable del gremio se postulará para cargos de elección popular en las elecciones 2019, como independientes y en el partido Molirena.

La decisión surge luego que la Fiscalía Electoral impugnara mas de mil 400 firmas que recolectaron miembros de PAIS para ser reconocidos por el Tribunal Electoral (TE) como partido político.

Álvarez explicó que el caso que podría llevarse más allá del mes de octubre, lo que podría afectar las candidaturas de sus miembros a los distintos cargos de elección popular, ‘nos reconocerán como partido, pero nos pondrán obstáculos para las candidaturas de nuestros miembros'.

El abogado aseguró que ‘la solicitud ha sido bien recibida por los Molirenas y hay una gran cantidad que está buscando firmas por la libre postulación'.

Álvarez señaló que se han mantenido conversaciones con el presidente del Molirena, Francisco ‘Pancho' Alemán y ‘estamos pendientes de esta decisión del Tribunal, ya es cuestión de formalizar en las distintas circunscripciones donde van a ir los aspirantes. No hay un problema con esto, porque Molirena no va a exigir que ninguno de los de PAIS se inscriban en su partido'.

Elia López de Tulipano, dirigente del Molirena, indicó que esto coarta la libertad de los miembros a ser postulados a los cargos.

‘Lo cierto es que el colectivo ha estado mudo e invisible, no ha estimulado a las bases del partido a desarrollar su liderazgo, entonces si el partido no tiene candidato propio, no le queda de otra que postular a personas de otros partidos y esto es deprimente y cruel con la membresía del colectivo y nos da la línea de cómo serán los resultados del 5 de mayo', dijo.

Entretanto, José Santamaría, de la Asociación Nacional de Independientes, señaló que hay una particularidad con PAIS que es que le han puesto muchos obstáculos para conformarse, por lo que la situación es totalmente distinta cuando el candidato es de un partido tradicional que busca a toda costa alzarse con el poder.

‘Se les debe dar oportunidad por que los partidos tradicionales no quieren que haya más partidos nuevos y tampoco quieren a los independientes, ellos quieren el mercado para ellos solamente', manifestó.