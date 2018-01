Partido Alianza podría recoger a caídos de CD

domingo 28 de enero de 2018 - 12:13 a.m.

Varios ‘fieles' a Ricardo Martinelli han amenazado con irse

El diputado y presidente del partido Alianza, José Muñoz, aclaró que ‘sus libros están abiertos' para quien quiera sumarse a su colectivo, esto ante la posibilidad de que renuncie de Cambio Democrático (CD) la facción del expresidente Ricardo Martinelli, quienes perdieron en las pasadas elecciones.

‘Por ley, un partido no puede mantener sus libros cerrados, pero quiero que quede claro, yo no estoy buscando a nadie de otro partido, nosotros no estamos sonsacando a nadie para que venga al colectivo; PAIS lo hizo sin ayuda de ningún diputado, tenemos nuestra línea y vamos con candidato propio', indicó Muñoz.

Tanto la dirigente Alma Cortés como el diputado Sergio ‘Chello' Gálvez, dirigentes denominados ‘fieles a Martinelli' han hecho público su interés de abandonar el barco, luego que la nómina de Rómulo Roux ganara las elecciones internas.

Luis Eduardo Camacho, vocero del expresidente Martinelli, aseguró que por su parte, no piensa renunciar al colectivo.

‘No creo que sea saludable renunciar, las luchas se dan hasta el final. Yo no soy de dejarle el camino fácil a los adversarios, sobre todo porque perdimos una batalla más no la guerra', señaló.

Para Roux, el llamado a la unidad que prometió es una prioridad para su gestión.

‘Todos tenemos un valor y un rol importante que jugar. Juntos es más fácil lograr el objetivo de que CD regrese a la presidencia en el 2019 a cambiar este país', dijo.

Un pensamiento contrario lo tiene el diputado y nuevo secretario de organización, Rony Araúz, quien indicó que no hacen falta los que se van sino los que vienen.

‘Si se quieren ir, ese es su derecho, yo soy un respetuoso de ellos, aquí no le van a abrir un proceso disciplinario, ni de revocatoria a nadie, que vayan a los partidos que gusten, no tenemos nada que ver. En CD se comienza a respirar aire diferentes', manifestó.