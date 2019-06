‘Participé en política para dar espacio a las mujeres' Petita Ayarza

La dirigente del Partido revolucionario democratico sale de la Comarca hacia al Asamblea.

Es una mujer que ha sabido superar cualquier obstáculo. Su gran autoestima resultó ser el mejor consejero para empoderarse como empresaria en el sector turístico y para participar en política, espacio en el que logró que su pueblo la eligiera como diputada. Hoy conocemos una faceta humana de la única mujer Guna electa como diputada del circuito 10-1.

¿Cómo se ve a sí misma?

Una persona normal, humilde, accesible a la gente para hacer los trabajos. Soy parte de este mundo, normal.

Cuénteme de su vestuario, ¿tiene un significado cada prenda?

Si, nosotros creemos en el principio de la creación, así que todo dibujo como árboles, vegetales, medio ambiente nos identificamos. Bajo esa creación hacemos todo lo que es dibujo en forma geométrica que identifica a la creación. Son árboles, plantas, etc. Sé coser la mola, pero cuando tengo cosas que hacer la compro o la mando hacer.

¿Qué desafíos se ha trazado en la vida?

Como mujer, como cualquier hija, hermana, madre, el desafío de la vida. Yo busco la autogestión y prepararme para un buen trabajo y liderar el camino para que otras mujeres puedan tener ese sentido de la vida en progreso.

¿Por qué consideró ser diputada?

A raíz de las costumbres que he tenido en mi vivencia con el pueblo Guna, nosotros tenemos una costumbre que es para un progreso de familia. En este progreso se proyecta que el varón o la mujer tienen que tener dotes. El modernismo nos ha hecho mucho cambio y nosotros cuando migramos a la ciudad buscamos un nuevo por venir. Cuando yo tenía 15 días de nacida y migramos a la ciudad, mi mamá tenía una proyección que era que las mujeres y los varones tenían el mismo derecho.

Era un pensamiento fuera de lo común...

Si, porque ella tenía un pensamiento muy diferente a los que se estaban en la Comarca. Ella había estudiado hasta tercer grado y mi papa era un analfabeto que trabajó en la zona del Canal. A esa idea, cuando llegamos a Panamá, entré en la primaria, la secundaria, pero volvió la parte de cultura nuevamente donde se relaciona la parte del dote y los padres arreglan los matrimonios de sus hijos. Resulta que por el año 1996, ya muchos estaban pensando en trabajos y en auto gestión.

Usted cuenta con una larga trayectoria como activista en su comarca, ¿por qué dio el salto a la política y quiso ser diputada?

Era al revés, es verdad. Hace unos diez años, como miembro del partido al que pertenezco que es el Partido Revolucionario Democrático (PRD) decía yo voy a apoyar a todos los candidatos, a medida que iba pasando eso pensaba que no necesitaba ser diputada porque apoyaba al resto. Pero pasado el tiempo, cuando se acercaron estas elecciones yo decidí correr al ver que no había una solución para las Comarcas. Pensé que los cambios los podía hacer desde la Asamblea. Ver a mis abuelos y a mis hijos que estamos durmiendo supuestamente tranquilos dentro de la Comarca, pero al mismo tiempo hay fronteras donde entraban colonos al territorio, y al sentir la discriminación en el sentido de que cuando los gobiernos van a otorgar algo a la Comarca tarda como 6 meses en comparación a lo que tarda en la capital. Fui analizando y le dije a mis grupos que iba a participar. Ya había sido delegada del directorio del PRD, milité por 25 años en el partido y al no ser visibilizada al participar solamente los varones y dejando de segundas a las mujeres me animé a participar. Quería dar apoyo a las mujeres.

Es decir que buscó su espacio en el partido...

Cuando salgo afuera y veo que los varones (de mi circuito) llegan a la Asamblea y veo la problemática en la Asamblea, me pregunto por qué no llega la ayuda a la Comarca. Qué esta pasando si somos parte de la ciudadanía y no llega el apoyo a nuestra Comarca en varios temas como agricultura y medio ambiente.

¿Qué va a ser diferente para la Comarca con usted como diputada?

Volviendo a su pregunta de por qué me animé a ser diputada, yo veo que en el transcurrir de la parte gubernamental, por ejemplo, los representantes pueden hacer los proyectos en las comunidades, pero muchos proyectos se quedan como archivados. Entonces cuando uno llega a la Asamblea con los planes internos de la planificación y parte económica (del presupuesto) ahí es donde yo creo que se deben abrir las puertas para ver que yo puedo ser una persona para proyectar en ese sentido los programas para mi pueblo. No solo el mío, sino a las 7 etnias que hemos estado en el mismo sistema de abandono.

Su nombre es en honor a la exprimera Dama, esposa del presidente Marco Aurelio Robles, ¿por qué sus padres quisieron darle ese nombre?

Al dar a luz en la Comarca, el Tribunal Electoral tiene representantes que apuntan los nombres (al inscribirlos). Pero qué resulta? mi mama no me dio ese nombre. Ella me dio el nombre de Lida, cuando me fue a registrar el funcionario le dijo: pongámosle Petita, ese es un nombre bonito y además así se llama la esposa del Presidente. Pero mi mamá le dijo que no. Pero cuando fue mi bautizo ella se dio cuenta que ese nombre aparecía en mi certificado, el de Petita. Como toda persona que no sabe mucho, comenzó a borrar y pensó que así se acabaría ese nombre. Cuando llego a primer grado aparece nuevamente el nombre Petita, mi mamá volvió a hacer lo mismo. Al graduarme de sexto grado, nuevamente mi nombre era ese, así que yo le dije que lo dejara así y seguimos con el nombre. Ese nombre no fue el que me dio mi madre.

¿A usted le incomodaba eso?

Me incomodaba porque me sentía chiquita, como abandonada. En primer año estando en el colegio, la directora nos daba la clase de matemáticas y decía la profesora: Petita tu eres algo especial, eres como una perla. Y comencé a sentirme diferente. Me recordó a la Biblia aquel pasaje que dice que pones piedra sobre piedra, bueno son cosas que tu puedes hacer, así me decía la profesora. Eso me fue motiva ndo por mi nombre y como yo era.

¿A qué edad se casó?

Yo tenía 14 años, pero mi matrimonio no se realiza en Panamá sino en la Comarca. Se hace la parte cultural donde se prepara el matrimonio. Eso fue en el 79 cuando nace mi primer hijo.

